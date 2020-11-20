«Нео» снова с нами. Киану Ривз активно сотрудничает с проектом Cyberpunk 2077

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20 ноября 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Масштабный игровой проект Cyberpunk 2077 уже на подходе. 10 декабря 2020 года будет подан релиз, и весь мир станет свидетелем величайшего шедевра индустрии. Многие уже слышали, что с игровой компанией CD-Project (польского происхождения) работает всемирно известный актёр Киану Ривз. В сетях уже начинают говорить, что «Нео снова возвращается, только в другой ипостаси». Разработчики выложили целых два трейлера, посвящённых Киану Ривзу и его участию в проекте.

Первый ролик отчётливо показывает работу самого актёра. Ривз рассказывает о своём участии в озвучке многих игровых персонажей. Cyberpunk 2077, по его мнению, один из самых масштабных проектов, с которым ему приходится иметь дело. Работа его весьма сложная и даже в некотором роде нервная. Он не только озвучивает своего главного персонажа Джонни Сильверхенда, но и выполняет движения и удары в специальном костюме. Это нужно для воспроизведения анимация. Второй ролик показал историю Сильверхенда в мире Cyberpunk и рассказал немного о его жизни в антиутопичном Найт-Сити.

Оба этих трейлера уже доступны на Youtube. Все желающие могут посмотреть их в любую минуту и оценить работу талантливого актёра.