2000 умерших в день. Коронавирусная обстановка в США пока что ухудшается

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 ноября 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

За одни только последние сутки прирост заражённых в Соединённых Штатах составил более 100 000 человек. На сегодня там уже 12 070 712 инфицированных коронавирусом. 7 243 488 успешно оправились от инфекции. Умерло за всю пандемию – 258 366. В день умирает по 1800-2000 человек, что может в будущем сказаться на общей демографической ситуации.

В основном погибают от осложнений очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. Врачи работают на пределе своих возможностей. Медики советуют жителям строго соблюдать предписанные карантинные меры. Но экспертов в США в последнее время совсем никто не слушает.

Из-за шокирующего коронавирусного продвижения по стране откладываются все мероприятия, и даже смертные приговоры. Недавно там отложили первую за 70 лет казнь осуждённой, так как заболели все адвокаты. К тому же в Штатах до сих пор продолжается ожесточённая борьба двух президентов за будущее державы. Действующий лидер Дональд Трамп не признаёт победу своего оппонента из демократов, Джо Байдена. Оба этих политика имеют огромное число поддержки среди населения. Люди, как правило, не сидят дома, а предпочитают массово выходить на улицы. Не все соблюдают должные меры предосторожности, тем самым подвергая опасности окружающих. Эксперты пророчат Штатам очень суровое окончание года и полную неопределённость в 2021-м.