Оплата аренды своим телом

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20 ноября 2020, 00:19 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, журналист ]

Фото: личный архив

Количество предложений по сдаче квартир в аренду в Москве возросло более чем в два раза, по сравнению с началом 2020 года, этот показатель оказался самым высоким за всю историю арендного жилья в столице.

«Рост предложения квартир связан с началом второй волны и переходом на удаленный режим. Осенняя тенденция к повышению арендной активности повышается и с возвращением потенциальных квартиросъемщиков в Москву, а так же с тем, что большое количество сотрудников перемещаются из офисов домой, на удаленный режим работы», - говорит социолог и психолог Ирина Крохмаль.

Сдам квартиру, без комиссии, залога и арендной платы.

Как ни странно, но ухудшение финансовой ситуации сказалось и на рынке арендных услуг. Интернет переполнен объявлениями о предложении проживания взамен на оказание интимных услуг.

В последние недели на различных ресурсах устойчивым спросом пользуются объявления об аренде квартир для женщин и вместо денег, квартиросъёмщики мужчины, готовы принимать оплату натурой. Предварительно на собеседовании с претендентками, обсуждается количество любовных актов в неделю, как правило, не менее двух-трех и после взаимной договоренности девушка переезжает на снимаемую квартиру.

«Если не брать моральную составляющую этого «обмена», то такой вид бартера по взаимному согласию не попадает под нарушение закона, так как все идет по взаимному согласию», - комментирует Ирина Крохмаль.

«Женщины идут на это от безысходности и в другое время они бы никогда на это не согласились. Вот этим и пользуются некоторые мужчины, учитывая, что после первой волны многие потеряли работу или финансовый достаток понизился, и стороны по согласию получают каждая свое», - поясняет психолог.

Такой вот «взаимовыгодный обмен», формально не нарушающий закон, вполне финансово выгоден для арендодателя, так как квартиросъёмщица обходится гораздо дешевле, чем девушки по вызову у которых ставка регламентирована строго по часам, да к тому же на самоизоляции мужчине в компании с очаровательной квартиранткой, не так скучно пережить вторую волну карантина.