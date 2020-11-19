Новая раса. Учёные в КНР создают гибрид человека и обезьяны

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Китае создают абсолютно новую расу. Но опыты проводятся совсем не военными технологами из Поднебесной, а испанскими учёными.

Новые существа представляют собой гибрид человека и обезьяны. Глава исследовательской группы мастеров «генного дела» Хуан Исписуа утверждает, что основная цель создания этих существ – открытие новых возможностей для трансплантации органов. Всё это немного начинает напоминать страховочные изделия из фантастического фильма «Остров». Только на этот раз всё далеко не вымысел, а настоящая правда, официально распространённая в СМИ.

Между тем, Исписуа приходится проводить опыты в КНР, потому что в его родной стране подобные эксперименты под строгим запретом. Неизвестно ещё, как отреагируют на новые прототипы власти Испании. Эмбрионы уже созданы. Испанские инфоагентства сообщают, что они являются частично человеческими, и частично обезьяньими. Смешанные эмбрионы выводятся строго в лабораторных условиях. По словам учёных, на данном этапе вопросов возникает куда больше, чем ответов. Также очень беспокоит тот факт, что в мозгах зародышей могут появиться человеческие нейроны. Вероятно, это приведёт к формированию сознания.