«Милти» платежом красен?

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: cоцсети

Уже ни для кого не секрет, что коронавирусная пандемия стала причиной масштабного кризиса не только в российской, но и в мировой экономике. И Европа, и США, и Россия из-за полных или частичных локдаунов находятся в сложной экономической ситуации, и лишь Китай, давно победивший коронавирусную заразу, вновь «впереди планеты всей».

Но, как всегда бывает, кто-то от кризиса реально пострадал, а кто-то отлично живет и развивается, но хочет избежать исполнения обязательств под предлогом пандемического форсмажора, так сказать, «под сурдинку». Даже если это успешная крупная сеть со многими десятками кофеен-закусочных, такая, как московская компания «Милти».

Из-за кризиса представители «Милти» настолько рьяно настаивали на 100% скидках на аренду площадей, что, не договорившись с арендодателями, им пришлось съехать с нескольких очень прибыльных мест – как в московских бизнес-центрах, так и там, где они занимали объекты так называемого «street retail», то есть уличной торговли.

Но главное не это – компания, отказавшись от аренды, просто отказалась оплачивать свои накопившиеся долги арендодателям, предпочтя затянуть время в безнадежном деле в суде. Странный поступок, ведь долги сравнительно небольшие, оплачивать их все равно придется со штрафными санкциями, а утраченную репутацию надежного партнера уже никогда не вернешь. Стоит ли это «сэкономленных» на несколько месяцев 200 – 300 тысяч рублей?

А ведь арендодатели, зная судебную историю компании, будут теперь сотрудничать с сетью «Милти» с гораздо меньшей охотой, выставляя гораздо более жесткие условия, закладывая в цену риски неисполнения обязательств и судебных споров.

Стоило ли оно того?