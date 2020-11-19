Икс – Империя Технократов в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Как известно из хронологии сеттинга Фрэнка Герберта, использование разумных машин и роботов во вселенной «Дюны» запрещено уже многие тысячелетия. Всё из-за событий Батлерианского Джихада, которые произошли за 10 000 лет до рождения Пауля Муад-Диба. Джихад случился из-за массового восстания людей против разумных машин, возглавляемых сверхразумом Омниусом. Тогда в результате битвы за Коррин Омниус был уничтожен, а верховный представитель Лиги Фейкан стал называть свой дом Коррино. После освобождения галактики от машинной империи, люди запретили использование разумных механизмов.

Согласно Экуменической Библии, созданной новым галактическим обществом, сотворить машину по образу и подобию человека являлось грехом. Однако для жителей планет Икс и Ричез все эти постулаты были лишь простой формальностью. После провозглашения в галактике Падишах-империи Миллиона миров Икс стал одним из главных секретных источников высоких технологий. Там заповеди Экуменической Библии не раз нарушались. И вся эта «ересь» благополучно покрывалась местным правительством.

Примечательно ещё и то, что задолго до Джихада, Икс входил в состав Синхронизированных планет Омниуса. Люди там подчинялись машинам, как рабы. После освобождения от цепей рабства, жители планеты сохранили свои знания о древних технологиях. Втайне ото всех, они продолжали изучать запрещённые науки. В эпоху падишах-императоров Икс превратился в один из ключевых промышленных миров. Но чтобы скрывать все разработки и не загрязнять саму планету, иксианцы перенесли всю инфраструктуру глубоко под землю. Снаружи Икс выглядел, как вполне благоприятная экзопланета. Но внутри всё было превращено в настоящую киберпанк-атмосферу. В пещерах располагались гигантские города-мегаполисы. Производственные мощности работали на сто процентов. Технократия стала основным смыслом жизни для иксианцев. Именно на Иксе разрабатывались исполинских размеров суперкорабли, получившие название Хайлайнеров. Эти суда потом использовались Гильдией Космонавигации для перевозки меньших кораблей и армий. Монополия на космические перелёты сохранялась за Гильдией.

Конкуренцию Иксу составляла планета Ричез, правительство которой тоже совершенствовало технологии. Но уже после уничтожения исследовательской станции на орбите войсками императора Шаддама IV, Ричез перестал представлять опасность для Икса. Всё из-за того, что во время взрыва, произошла ослепительная вспышка, которая тут же лишила зрения миллиардов жителей планеты. Икс получил неоспоримое превосходство. Фрэнк Герберт предпочитал упоминать Икс лишь вскользь и эпизодично. Основную сюжетную линию он, как правило, посвящал другой планете – Арракис, где добывали меланж, одно из самых таинственных веществ в галактике. Более детально об Иксе нам рассказал сын писателя, Брайан, который продумал серию «Легенды Дюны». Согласно хроникам Брайана, во главе Икса издавна стоял благородный Дом Верниус, ведущий своё происхождение со времён первых Коррино. У Фрэнка же имелось, судя по всему, иное мнение по поводу происхождения иксианцев. В одном из своих произведений он упомянул целую фразу на китайском языке и отнёс её к постулатам Икса. Получается, что иксианцы могли быть потомками восточных народов Старой Земли.

Что до Брайана Герберта, то у него жители Икса – вполне европеизированные люди, никак не связанные с древним востоком. У сына Фрэнка достаточно интересная история планеты и её благородного правящего семейства. Случилось так, что глава Верниусов повздорил с императором Элрудом IX. Элруд заключил договор с расой Тлейлаксу против правительства Икса. Икс оказался захвачен на целые десятилетия зловещими чужаками. Тлейлаксу завоевали планету, использовав технологии самих иксианцев. Дело в том, что местные учёные разработали специальную расу существ, на которых они взвалили самые тяжёлые и изнурительные работы. Их назвали субоидами. Они были похожи на людей, но при этом ими не являлись, и к тому же не имели силы воли. Поддавшись провокациям и психовнушениям, субоиды подняли мятеж в городе, а затем уже к ним присоединились войска Тлейлаксу. Почти все Верниусы были истреблены, за исключением лишь юного принца. Принцу долгое время помогал герцог Лето Атрейдес, отец Пауля. С помощью Атрейдесов, Верниусы сумели отвоевать планету. Для этого им пришлось организовать революционные ячейки, которые отчаянно сражались против захватчиков. Субоидов, ранее выступивших на стороне Тлейлаксу, было легко переубедить перейти под знамена Атрейдесов. Дом Верниусов снова получил контроль над Иксом. Технологии этой планеты продолжили развиваться вплоть до правления Лето II, Бога-Императора Галактики.