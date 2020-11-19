Кто и зачем пытается сэкономить на военных пенсионерах?

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

В последнее время, особенно этот вопрос публично не рассматривается, всё делается кулуарно, но есть Интернет, который забит размышлениями на тему военных пенсий.

Понятно, что большинство рассуждений идёт от дилетантов, которые, как говорят в Армии, - и автомата в руках не держали, тем более не служили на подводной лодке, и ни чем в жизни не рисковали. Большинство из них мусолят «высокие» пенсии военнослужащих. А так ли на самом деле? Обидно, что в нашей стране парадоксов, все стрелки о больших пенсиях переведены на военных, в тени которых прячутся гигантские пенсии других, и не только чиновников и депутатов!

Возьмите бывшую фигуристку Наталью Бестемьянову, которая каталась на коньках в своё удовольствие, купалась в лучах славы, а теперь, получая пенсию в 90 тысяч рублей жалуется, что ей этого мало. И возьмите полковника, который в таёжной глухомани защищал Родину от ядерной угрозы, а теперь имеет скромную пенсию в 25 тысяч и ни на что не жалуется. Так почему его полощут во всех СМИ, а о таких как Бестемьянова льют слёзы, что им мало. Есть ли у таких праведников, как министр финансов Антон Силуанов, который под предлогом «и так много получают», пытается сэкономить на военных пенсионерах и даже на военнослужащих. Хочется напомнить ему, что ещё И. Крылов говорил, что «пироги должен печи пирожник, а сапоги тачать сапожник», но главное напомнить ему, что «народ не желающий кормить свою армию – будет кормить чужую!». Но народ не при чём, он всё понимает. Но это никак не доходит до голов «руководителей» нашего государства. Невольно возникает мысль – А не заказ ли это «международного правительства»? Ведь исторически Россия, как кость в горле «мирового сообщества», живущего по волчьим законам.

Ладно, что военных пенсионеров загнали в угол, здесь политика «нашего» правительства ясна – скорее бы все пенсионеры уходили в мир иной. Но отношение и к действующим военнослужащим наших министров непонятно. Пытаясь урезать всё и вся в целях экономии, они забывают, что нынешние военнослужащие, видя обман пенсионеров, задумываются – стоит ли служить дальше?

Не совсем понятна политика правительства в отношении Вооружённых Сил сегодня: с одной стороны президент глаголет о значении нашей Армии в современных условиях, с другой стороны – правительство лишает военнослужащих последних льгот… Как это понять?

Надо понять одно, что защита Родины на высоком уровне, это не танцы на льду, а высокая ответственность перед народом. Пора правительству и депутатам определиться – С кем вы, господа, и на чью мельницу льёте воду?

Неужели там, наверху, не понимают, что обманутый и обиженный вооружённый человек, а тем более Армия, способна на многое, но только не на защиту такой власти!