Наследие Лемурии или природное происхождение? Загадка подводных террасных образований у острова Рюкю до сих пор не раскрыта

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По многим данным теософии, Лемурия была одной из древнейших цивилизаций на планете. Она, вероятно, существовала ещё задолго до Ледникового периода. Но официальным учёным сообществом эти теории либо не признаются, либо просто игнорируются. Отрицать реальное существование Лемурии – довольно глупо. Впрочем, так же глупо и стопроцентно утверждать, что она действительно была. Возможно, эти тайны уже никогда не станут для человечества разгаданными и навечно войдут в историю. Но всё же, конечно же, есть вероятность, что учёные в будущем обнаружат нечто такое, что действительно докажет реальное существование прачеловеческой цивилизации.

Теософы и эзотерики, как правило, размещали Лемурию в области Тихого Океана. Некоторые именовали её, как Континент Му или Пацифида. И потому японцев, проживающих неподалёку, поистине всколыхнула находка 1986 года. Морские просторы у острова Йонагуни привлекают тем, что здесь полным-полно акул-молотов, диковинных океанических зверей. Сюда часто наведываются дайверы со всего света. В 1986-м директор туристической ассоциации Йонагуни обнаружил странные морские образования, лежащие под водой на глубине 5 метров. По своему виду они напоминали остатки древнейшей архитектуры. По мнению человека, обнаружившего находку, это были ступенчатые пирамиды давно утерянной цивилизации. Но кто же мог быть их создателем, и каким образом они оказались здесь? Едва ли сами рюкюсцы были на это способны.

Обилие слишком правильных геометрических форм заставило задуматься о рукотворности этих сооружений. Центральной частью комплекса оказалась «пирамида» высотой до 43 метров. Она состояла из 5 гигантских этажей. После открытия платформ Рюкюсский университет организовал экспедицию по исследованию таинственных строений. Учёный по имени Маасаки Кимура был в полной уверенности, что обнаруженные сооружения – это наследие давно забытой цивилизации, существовавшей, вероятно, ещё до Ледникового периода. Японцы нашли и другие интересные вещи, вроде всевозможных артефактов, барельефов с изображениями быков, а также просверленные камни с неизвестными символами. Но всё же никто тогда не заявлял на весь мир о наличии доказательств существования Лемурии. На 12 лет всё просто затихло.

Другие группы исследователей посетили Рюкюсские платформы лишь в 1997 году. Среди них были, как сторонники эзотерических теорий развития Земли, так и обычные материалисты. По результатам экспедиции Роберта Шока, было заявлено, что сооружения вообще не являются рукотворными. Шок объяснил, что не считает их вообще архитектурными памятниками. По словам учёного, монолиты состоят из песчаника, имеющего особенность растрескиваться вдоль плоскостей. Таким образом и могло произойти формирование правильных форм. Но всё же прозвучали и другие теории. Шок предположил, что здесь могли в древности находиться каменоломни местной культуры или какие-нибудь карьеры. То есть, опровержений доказательств существования древних цивилизаций человечество так и не получило.

Отчего-то учёное сообщество не стремится детально исследовать прачеловеческие культуры, и в основном предпочитает посвящать время более материалистичным вещам. Стоит отметить, что уже в начале 21-го века в тех же областях были найдены и другие похожие сооружения. В проливе между Тайванем и КНР были обнаружены структуры, напоминающие стены и даже дороги. У островов Керама же выявили загадочные лабиринты, явно не созданные матушкой Природой. Похожая на Йонагунский монумент «пирамида» была также обнаружена у побережья Окинавы.