Cyberpunk 2077 уже на подходе

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 ноября 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Масштабная кинематографичная игра для РС, Playstation One и Xbox One уже на подходе. Осталось подождать всего чуть-чуть, и шедевр предстанет перед нами во всей красе.

Cyberpunk 2077 – это уже не просто игра, а настоящий симулятор другого измерения. Уже один трейлер может сказать о чудесной графической составляющей проекта. Игра разрабатывается польской компанией CD Project Red и относится к жанрам Action\RPG. В главной роли – персонаж по имени Ви (любого пола и внешности), который живёт в антиутопичном мире будущего. В центре внимания – североамериканский город под названием Найт-сити. Игровой мир состоит из шести районов Найт-сити, где и будут происходить основные действия.

Прошлое, как и будущее, целиком и полностью зависят от игрока. Игрок сам здесь всему командир. Неотъемлемой частью геймплея является нелинейность. То есть, здесь нет зависимости от какого-то основного сюжета. Сюжет строится в большей части самим игроком. Игровой мир представлен, как открытый, так что куда пойти, кого прикончить и кому помочь – это тоже зависит от играющего. Перестрелок и жестоких схваток будет предельно много, так что любители жёсткого экшна могут порадоваться. Шедевр уже близко, и очень скоро мы все сможем опробовать его на вкус. Cyberpunk 2077 обещали выпустить ещё в апреле, но по разным причинам, релиз всё время переносился. 27 октября представители CD Project Red объявили новую дату выхода, и это – 10 декабря 2020 года.