Год 3017. Последняя битва Альсакана. О семнадцатом Альсаканском конфликте из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 ноября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Год 3017 надолго запомнился для Далёкой Галактики чудесного сеттинга Лукаса. Именно тогда произошёл последний Альсаканский конфликт между Старой Республикой и её политическими противниками. Семнадцатый альсаканский конфликт был последней войной из семнадцати вооружённых противостояний, которые велись между Корусантом, Альсаканом, Кореллией и их союзниками. Семнадцатый конфликт произошел в 3017 ДБЯ, почти через четырнадцать тысяч лет после самой первой войны. Во время противостояния Галактическая Республика всерьёз задействовала свои высокие технологии. Именно тогда она разработала тяжёлый крейсера класса «Непобедимый», конструкция которого была основана на технологии линейных кораблей её главных противников.

Корусантское правительство создало превосходную промышленную базу для строительства мощнейшего флота. Упор делался в основном на быстрые линкоры, которые могли бы спокойно сокрушить тяжёлые суда возникшей Антиреспубликанской Оси, возглавляемой властями Альсакана и Корулага. Ось ответила массовым производством быстроходных ракетных корветов для защиты Перлемианских секторов. В ответ на «бряцание оружием» с обеих сторон нейтральная ранее Кореллия разработала свои уникальные фрегаты. Эти корабли изначально были спроектированы как большие линкоры, но позднее в их конструкцию были внесены некоторые изменения. Среди основных достижений можно выделить быстрые двигатели, более прочные щиты и тяжелые турболазеры. Конструкция этих фрегатов оказалась настолько сложной и высокотехнологичной, что все былые линкоры сразу же отправились на завалы истории. Гонка вооружений между тремя галактическими фракциями привела к созданию настоящих машин смерти.

Одним из самых известных флотоводцев того периода был Джонаш-э-Соло, дальний-предальний родственник всем известного Хана Соло из основной трилогии. Он был не каким-то пиратом или контрабандистом, а настоящим принцем-адмиралом планеты Кореллия. Поначалу его родное государство держалось в стороне от конфликта между Корусантом и Альсаканом. Но всё же кореллианские каперы не дремали. В том же году они нанесли визит в пределы Корусанта и Альсакана. Флотилии каперов были разбиты, но альсаканцы и республиканцы при этом потеряли много кораблей. Несмотря на нейтралитет Кореллии, Галактическая Республика объявила планете войну в отместку за нападение на Корусант. В последовавшей за этим битве кореллианские силы быстро нанесли поражение Республиканскому флоту, и принц-адмирал лично объявил условия перед Галактическим Сенатом, положив конец войне. Фактически, Кореллия одержала верх над Альсаканом и Республикой и стала главной победительницей конфликта. Более Альсаканцы и их противники из Корусанта уже не сталкивались между собой. Альсакан вплоть до эпохи Империи был неотъемлемой частью Республики.