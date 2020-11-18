Схватка Тома и Джерри на фоне свадьбы vip-персон: выходит продолжение знаменитого мультсериала ​

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 ноября 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Легенды порою возвращаются. Конечно, это никак не относится к провальному осовремененному «Простоквашино», которое вызвало у людей лишь бурю недоумения, но в плане «Том и Джерри» всё ещё может что-то получиться.

«Том и Джерри» - одна из самых старейших мультфильм-саг, повествующая о «жестоком противостоянии» большого и серого, но при этом непутёвого кота с маленьким и забавным проворным мышонком. Первые фильмы были представлены общественности ещё в конце 30-х годов. Сейчас же «Warner Brosers” во главе с Тимом Стори объявили о том, что всем известная битва двух легендарных героев продолжится. В сети уже появился дебютный трейлер грядущего полнометражного фильма. В главных ролях Хлойя Грейс Морец (звезда фильмов «Пипец 1-2»), а также Майкл Пенья, Роб Делани и другие.

Премьера была запланирована на 4 марта 2021 года. Сюжет рассказывает про мышонка Джерри, который обосновался в одном из крупных отелей Америки. Там вот-вот собираются справить свадьбу известные личности. И потому директору отеля нужно, чтобы всё прошло на ура и без всяких несуразиц. Он поручает своей подчинённой Кайле (она же Хлойя Грейс Морец) избавиться от назойливого Джерри, который всё время появляется в неподходящий момент и мешает посетителям. Для этого Кайла нанимает на работу кота Тома, давнего знакомого этого самого мышонка. Эпическая схватка века начинается, и неизвестно, кто выйдет из неё победителем. В любом случае, трейлер уже был оценен на Youtube, и лайков вышло предостаточно.