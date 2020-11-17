Таджикский президент Рахмон живет в роскоши, а народ в нищете​

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2020, 23:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Эмомали Рахмон, нынешний союзник России и многих азиатских стран - один из самых беспощадных правителей Таджикистана, и по сути, очередной восточный тиран. В своём государстве он сможет оставаться у власти пожизненно. По данным местных СМИ, такие поправки были полностью одобрены населением. В ходе прошедшего референдума их поддержали 94,5% жителей. Рахмоновская администрация вовсю разглагольствовала о всеобщей народной любви и поддержке. Пропаганда работает на полные сто процентов. Однако на деле всё гораздо хуже.

Рахмон просто-напросто узурпировал себе власть, фактически превратившись в полновластного шаха. Все члены его семьи, между тем, занимают высшие государственные должности. По стране со «скоростью света» распространяется культ личности Рахмона. Те самые «народная любовь» и «всеобщее одобрение поправок» конечно же являются фейком и ложью, распространёнными пропагандистами таджикского диктатора.

Более того, пост президента в Таджикистане теперь лишь простая формальность. Власть ведь будет передаваться по наследству. Ни о каких выборах естественно не пойдёт и речи. Народ никто не станет спрашивать. Для местных правителей люди всегда были не более, чем «служаками» без собственного мнения и воли. После смерти или ухода Эмомали, власть перейдёт к его сыну Рустаму. А вот какой политике будет следовать таджикский «принц», пока предугадать сложно. В Северной Корее получилось так, что Ким Чен Ын не только продолжил деяния своего умершего отца, но и ужесточил без того строгие правила. Скорее всего, и здесь будет тот же вариант. Недавно Рахмон снова победил в Таджикистане с огромным количеством голосов поддержки (91%). Он уже в пятый раз стал главой государства, сыграв в якобы свободные выборы. Но многие эксперты уже начинают понимать, что все эти выборы в Таджикистане – не более, чем фарс и показуха.

За все десятилетия правления этого «падишаха» в стране ситуация не только не изменилась, но и даже ухудшилась в разы. В Таджикистане одна только военная служба уносит жизни десятков молодых парней. Дедовщина и насилие в местной армии – вполне обыденное явление. Естественно, власти не борются с этим злом, предпочитая отрицать существование дедовщины. А офицеры, пользуясь своими полномочиями, по-прежнему продолжают свои издевательства, превращая жизнь солдат в концлагерные будни. Оппозиция в Таджикистане почти полностью уничтожена. В этом Рахмон отлично следует примерам Китая и Туркмении, где слово правителя давно стало законом. Многие политики, пытавшиеся противостоять диктатору, окончили свои дни в тюрьмах. «Кто за решёткой, кто в могиле», - говорят про оппозиционеров местные жители. Никто не смеет перечить воле «падишаха», ведь его воля здесь считается «божественной»… для нерадивых людей. Свободолюбивые же предпочитают покинуть эту страну и вовсе забыть про её существование.

Все крупные и высокодоходные предприятия принадлежат семье Рахмона. Конкурировать с ними попросту невозможно. Эти люди, представляющие собой местную знать, полностью освобождены от уплаты налогов. Между тем, нагрузка на простых людей просто колоссальная. Таджикистан входит в десятку стран с самым жестоким «налоговым режимом». За неуплату или за уклонение можно надолго сесть в тюрьму. Государственный долг Таджикистана составляет 3 миллиарда долларов. По подсчётам аналитиков, почти каждый местный житель должен примерно 150 долларов, и ситуация не улучшается. Люди находятся под жестоким гнётом, и едва ли освободятся в ближайшее время. Большая часть местных предпочитает уезжать в другие страны на заработки, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. С приходом коронавирусной пандемии обстановка в Таджикистане ухудшилась в десятки раз. Правительство не помогало своему населению никаким способом, предпочитая покрывать лишь высших государственных лиц. Это отчётливо показало, что Рахмону абсолютно плевать на своих. Стоит отметить, что Эмомали Рахмон называет себя союзником России, но при этом благополучно убрал все русские названия фамилий. Так что союзник он для РФ скорее на словах, чем на деле.

Не будем обходить стороной и опасность со стороны Сарезского озера, которая может обернуться трагедией как для всех таджиков, так и для народов в окрестностях. В общей сложности, могут пострадать территории четырёх стран. Сарезский водоём образовался столетие назад в результате землетрясения. Но по словам британских изданий, озеро уже давно является «природной бомбой замедленного действия». Усойскую плотину-завал, по данным ООН, может прорвать в любой момент, и тогда произойдёт катастрофа. Рахмоновская администрация уверяет всех, что проблем с этим не имеется, и всё под полным контролем. По заявлениям властей Таджикистана, специалисты постоянно отслеживают ситуацию с Сарезским озером. Однако на деле, похоже, этим вопросом никто всерьёз не занимается. Чтобы исчерпать этот заведомо опасный водоём, нужны колоссальные деньги, а также 2 или 3 миллиарда инвестиций. Для Таджикистана это запредельные суммы. Ходит молва, что если Сарезское озеро продержалось сотню лет, то ещё такой же срок оно несомненно выстоит.

Молва молвой, а проблема до сих пор актуальна. В случае разлива озера, по данным экспертов, погибнет до 600 000 человек, а грязевые потоки дойдут до Аральского моря. Рахмон своей бездарной и геноцидной политикой по отношению к населению рискует подвергнуть опасности жизни сотен тысяч человек. Он мог бы лично взять под контроль ситуацию с завалом и быстро её исправить, но диктатора интересует лишь одно – собственное обогащение. Однако не стоит забывать, что если катастрофа всё-таки случится (да хранит всех от этого Бог), то Рахмону придётся заплатить высокую цену. Население его страны тут же лишится домов и источников чистой воды. Затопленные могильники повсюду распространят инфекцию. Миллионы беженцев покинут свои родные земли. Ликвидация последствий такой трагедии займёт десятилетия. Всего этого Эмомали Рахмон либо не понимает, либо просто не желает понимать. Но если Рахмон и дальше продолжит бесчеловечно уничтожать свой же Таджикистан, то это рано или поздно приведёт к таким последствиям, от которых он уже никогда не отделается и заплатит по счетам.