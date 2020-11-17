Финансовое счастье по лимиту?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Михаил Смиренский ]

Фото: соцсети

Помнится, пару лет назад всесильный ЦБ РФ бросил всем сахарную косточку: разрешил обналичивать нам свои кровные не только в банковских застенках, но и в кассах торговых сетевых забегаловок. Причем без ограничений. Для этого в магазине надо было лишь что-нибудь купить, хоть коробок спичек.

Народ к бесплатной радости привык и … напрасно. Почему?

Прячьте ваши денежки дамы-господа!

Тот же самый ЦБ, затащивший в который раз наивных россиян в очередную авантюру, недавно решил ее же и прихлопнуть. Естественно, вместе с теми, кто успел к ней привыкнуть.

В «информационном письме», адресованном банкам-участникам этой подстав…, простите, операции, ЦБ РФ рекомендовал ограничить обналичивание ежедневной суммы лишь 5-ю тысячами рублей.

- «Ну и что?» – вскричит иной наивный труженик, чудом уцепившийся за приличную зарплату в каком-нибудь урановом руднике. – «Это же в месяц я смогу без труда обналичить и пощупать аж 150 тысяч своих кровных!»

Увы, не сможет трудолюбивый работяга пощупать своей мозолистой рукой этакую сумму своих же денег, ибо ЦБ РФ в том же письме «рекомендовал» (читай: повелел! – авт.) банкам – вассалам ограничить максимальную сумму такой обналички ежемесячной суммой лишь … в 30 тысяч рублей. Причем всяким там ИП, а также примкнувшим к ним «юрлицам» даже в такой милости будет отказано! А вот покупать на кассах спички можно будет, как и ранее, неограниченно. И на том, как говорится, спасибо…

Старикам везде у нас начет!

Ну ладно ЦБ, который лишь в очередной раз доказал, что верно служит не всем согражданам, но лишь избранному ареопагу. К этому очередному «шмону» тут же стали причаливать и всевозможные «общественные организации», которых в стране сегодня развелось, пожалуй, не меньше, чем разновеликих «лежачих полицейских» на дорогах.

Например, недавно некто Дмитрий Курдесов, возглавляющий общественное движение с безграничным, как горизонт названием «За безопасность», направил главе ЦБ г-же Набиуллиной личное письмо.

Дмитрий Курдесов

В своем послании общественник учтиво пожурив финансовую чиновницу за то, что в последнее время увеличилось количество мошеннических обналичек с банковских карт обожаемых им российских пенсионеров, тут же предложил главе ЦБ РФ совместно с ним озаботиться и этой проблемой! В качестве спасительной панацеи г-н Курдесов рекомендовал г-же Набиуллиной … ограничить пенсионерам переводы «онлайн» с их карточек суммой не более, чем в 10 тысяч рублей!

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Браво, г-н Курдесов! Оказывается, проблема мошенничества, над которой вот уже столько времени бьются сыщики всех мастей, решается так легко и просто: лишь очередным запретом! И снова в отношении тех, кому нужно лишь помогать и помогать. Все даже проще, чем в известной плагиатской фэнтези А.Н.Толстого про Буратино и Поле чудес. Похоже, из всей литературы средней школы г-н Курдесов запомнил лишь это произведение. Ну что ж, у общественников такое бывает.

Только за рамками проблемы снова остались многочисленные вопросы. Например, если дед хочет перевести сумму, превышающую «курдесовскую» десятку на оплату детского сада любимого внука? Сегодня даже при всех ухищрениях банкиров и финансистов случаются чудеса, когда у родителей – пенсионеров денег чуть больше, чем у их детей – родителей любимых внуков. Ведь сегодня цены на детские игрушки, одежду, услуги яслей и садиков, школьные поборы и т.д. растут быстрее, чем зубы у белой акулы, кому же как не старикам помогать своим детям и внукам?

Или нужно срочно помочь деньгами кому-то из близких на лечение? Да мало ли ситуаций, когда кому-то куда-то нужно перевести свои личные (не курдесовские! – авт.), гарантированные государством деньги? Если г-н Курдесов вдруг решил положить конец всероссийскому мошенничеству с денежными переводами, пусть встанет грудью со своим движением «За безопасность» на пути пиратских банковских переводов денег за рубеж! Последняя озвученная сумма за этот неполный год уже снова составила более 40 млрд. долларов! И ковид им не помеха…

Сколько посмеешь, столько пожмешь.

Кстати, а за какую безопасность вообще борется движение г-на Курдесова? За мир во всем мире? На это, хоть теоретически, но существует ООН и Совбез. За безопасность на дорогах? Здесь весьма продуктивно (хоть больше и для себя), но как-то еще шевелятся гаишники и примкнувшие к ним зоркие как беркуты видеокамеры, хваткие ЦОДДы, эвакуаторы и прочие экспроприаторы.

Впрочем, может быть, г-н Курдесов решил озаботиться безопасным сексом, с которым в России в последние годы тоже большая проблема? СПИД, лишь отодвинутый в сторону конкурентом – ковидом, по сути ведь никуда не делся, и к неудовольствию и активистов, и пассивистов ЛГБТ, свою пагубную работу этот похотливый недуг выполняет исправно!

Если глава движения «За безопасность» своим личным примером сможет помочь в борьбе с коварной болезнью, честь ему и хвала! Может быть то, что не получилось у футболиста Дзюбы, вдруг получится у общественника Курдесова? Но причем здесь стариковские пенсии?

Потому очень хочется верить, что г-жа Набиуллина даже под страхом попасть в опалу самого г-на Курдесова, все же найдет в себе силы не согласится с его инициативой. Как знать, ведь чудеса на свете случаются. В России – чаще всего.