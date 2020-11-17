Успеет ли Трамп ударить по Ирану?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов ]

Фото: соцсети

В оппозиционных американских СМИ высказываются опасения, что Трамп может попробовать «взорвать» международную обстановку до своего официального ухода от власти. Статья в авторитетном издании «The New York Times» с более чем миллионным тиражом излагает версию о возможном нападении США на Иран. Накануне, в других СМИ звучали опасения насчет развязывания войны США против Китая или КНДР. Что это? Продолжение скандальной выборной кампании или реальная угроза международной стабильности и безопасности? Не исключено, что таким образом Трамп и его сторонники по республиканской партии пытаются создать препятствия для реализаций предвыборных обещаний Джо Байдена.

Ссылаясь на ряд близких к Белому дому источников, газета «The New York Times» берется утверждать, что действующий президент США Дональд Трамп 12 ноября 2020 г. консультировался со своим окружением по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране близ города Нетенз, где расположен комбинат по обогащению урана - ключевой элемент ядерной программы страны. Якобы 11 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превысили объемы, разрешенные ядерной сделкой 2015 г., из которой Вашингтон вышел в 2018 г. в одностороннем порядке по решению Д.Трампа. Как сообщили источники газете, президент США обсуждал со своей командой варианты реакции на эти действия Ирана, в том числе возможность удара по комбинату под Нетензом. Под ударом подразумевались как авиа- и ракетный удар, так и кибератака.

Ключевые фигуры из команды Трампа не поддержали этот вариант действий и предложили ему лишь продолжить курс на ужесточение антииранского санкционного режима. Риски подобной авантюры уходящего президента явно превышают все допустимые здравомыслящими политиками Белого дома пределы американского гегемонизма.

Если сделать небольшой экскурс в историю внешней политики Д.Трампа, то можно заметить враждебность к Тегерану с первых дней его президентства. Не случайно первые свои официальные визиты Трамп осуществил в Эр-Рияд и Иерусалим. На встречах с королем Саудовской Аравии, саммитах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) американский президент назвал одной из главных угроз региональной и международной безопасности шиитскую экспансию со стороны Ирана. Он заявил: «От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает, тренирует террористов, боевиков и различные экстремистские группы, которые несут разрушение и хаос по всему региону. Десятилетиями Иран разжигает межконфессиональные конфликты и террор». Естественно, что на встрече Трампа с израильским премьером Нетаньяху иранская угроза была также одной из основных в повестке дня. Последующие антииранские заявления и действия администрации США (односторонний выход Трампа из ядерной сделки с Тегераном, убийство в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, объявление террористической организацией Корпуса стражей исламской революции, восстановление ограничительного санкционного режима против Ирана) и т.п. явились как бы логичным продолжением антииранского курса Трампа.

Многие враждебные шаги Вашингтона по отношению к Ирану не поддержали даже союзники США по НАТО и страны ЕС, не говоря уже о России и Китае. Явно неубедительными мотивами выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном были сомнения в приверженности Тегерана к строгому следованию всем пунктам СВПД, а также претензии по иранской ракетной программе. Если бы Вашингтон действительно был заинтересован в ограничении гонки вооружений в зоне Персидского залива и замораживании иранской ракетной программы, то можно было бы предложить всем региональным державам (Ирану, Турции, Саудовской Аравии и Израилю) заморозить свои ракетные программы. Думается, что в таком случае иранское руководство могло бы заключить новое соглашение по ракетному оружию, аналогичное СВПД.

Но похоже, что Трамп меньше всего был заинтересован в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Его целью было сколачивание антииранского широкого фронта с подключением Израиля, монархий Персидского залива и Турции. В силу ограниченного времени президентства все амбиции Трампа на этом направлении реализовать так и не удалось, а расчеты на второй срок не оправдались. Вот и предпринимаются попытки с его стороны максимально затруднить деятельность новой администрации США по нормализации отношений с Ираном и возврату Вашингтона в СВПД.