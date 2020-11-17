На борьбу с коронавирусом могут уйти годы, а может и десятилетие

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 ноября 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По состоянию на 17 ноября суточный прирост заражённых коронавирусом во всём мире составил 541 520 подтверждённых случаев. Это настоящий антирекорд за всю историю пандемии. Вирус распространяется шокирующими темпами.

Несмотря на должные меры противодействия, борьба с «ковидом» может затянуться на долгие годы, а в худшем случае – на целое десятилетие. Почти 8000 человек умерло за один только день. Если всё пойдёт по плохому сценарию, число погибших достигнет более 5 миллионов уже к концу следующего года. Но существует большая вероятность и положительного исхода всей этой «военной кампании». Вакцина уже готовится в нескольких государствах мира. Учёные активно работают над новыми антивирусными препаратами.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему стоят США. Там инфицированных уже более 11 миллионов. Точная цифра – 11 540 461. Второе остаётся за не слишком благополучной Индией, где вирус уже дал ростки почти по всей стране. На сегодня там 8 миллионов и 290 000 заболевших. Третье место занимает Бразилия, всё ещё сражающаяся с наступлением «уханьской пробирки». Число заражённых там приближается к 6 миллионам (5 876 740). На четвёртое выходит Франция, уже объявившая частичный локдаун. Количество заболевших там уже почти 2 миллиона (1 991 233). Во всём мире заражённых «ковидом» уже 55 миллионов и 127 463 человек. Сражение человечества за будущее идёт полным ходом, но пока что до абсолютной победы ещё очень далеко.