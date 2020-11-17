Молдавия це Европа

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17 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Сегодня уже 17 ноября, и второй тур выборов президента в Молдове можно считать завершённым. На этот раз всё прошло без серьёзных инцидентов и беспорядков в городах. По последним данным, победа на выборах досталась Майе Санду, бывшему премьер-министру страны и главному теоретику «прозападного пути развития». Игорь Додон, действующий лидер и сторонник пророссийского пути Молдавии, не смог одержать верх. По итогам, Майя Санду набрала 57,72%, а нынешний президент – 42,28%.

На самом деле Игорь Додон уже давно стал для своих соотечественников «клятым» врагом, учитывая его бездарную политику прошедших лет. Поддержку ему оказали разве что в Приднестровье. За все годы правления Додону так и не удалось превратить выполнить все намеченные задачи и привести страну к процветанию. Большая часть жителей по-прежнему продолжала уезжать на заработки в другие государства. В стране распространились коррупция и чиновничий произвол. Человек нередко чувствовал себя бесправным по отношению к госсистеме. Многие желали по-настоящему европейских перемен. Обещания и их невыполнение были главным и неотъемлемым признаком правления Додона. Прежний лидер Молдовы заботился лишь только о самом себе. В интернете про Додона никогда не говорили ничего положительного. Люди желали только одного – скорейшего ухода этого бездарного и безответственного руководителя.

Второй тур выборов, на удивление, прошёл вполне спокойно. Конечно, полицией было заявлено о нескольких кибератаках, а также о нарушениях голосования. Но никаких беспорядков на улицах не наблюдалось. Никаких инцидентов, массовых выступлений и вспышек насилия так и не произошло. Некоторые аналитики утверждают, что после победы Санду произойдёт резкое падение отношений с Россией, однако по заявлениям молдавского агента Леонида Истрати, «уничтожение дружбы с РФ – всего лишь страшилки». По словам эксперта, Санду – очень интеллигентный и умный политик, который будет налаживать хорошие отношения со всеми странами и не покажет ни к кому враждебности.