ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Молдавия це Европа

, 12:22 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Молдавия це Европа
Фото: cоцсети

Сегодня уже 17 ноября, и второй тур выборов президента в Молдове можно считать завершённым. На этот раз всё прошло без серьёзных инцидентов и беспорядков в городах. По последним данным, победа на выборах досталась Майе Санду, бывшему премьер-министру страны и главному теоретику «прозападного пути развития». Игорь Додон, действующий лидер и сторонник пророссийского пути Молдавии, не смог одержать верх. По итогам, Майя Санду набрала 57,72%, а нынешний президент – 42,28%.

На самом деле Игорь Додон уже давно стал для своих соотечественников «клятым» врагом, учитывая его бездарную политику прошедших лет. Поддержку ему оказали разве что в Приднестровье. За все годы правления Додону так и не удалось превратить выполнить все намеченные задачи и привести страну к процветанию. Большая часть жителей по-прежнему продолжала уезжать на заработки в другие государства. В стране распространились коррупция и чиновничий произвол. Человек нередко чувствовал себя бесправным по отношению к госсистеме. Многие желали по-настоящему европейских перемен. Обещания и их невыполнение были главным и неотъемлемым признаком правления Додона. Прежний лидер Молдовы заботился лишь только о самом себе. В интернете про Додона никогда не говорили ничего положительного. Люди желали только одного – скорейшего ухода этого бездарного и безответственного руководителя.

Молдавия це Европа

Второй тур выборов, на удивление, прошёл вполне спокойно. Конечно, полицией было заявлено о нескольких кибератаках, а также о нарушениях голосования. Но никаких беспорядков на улицах не наблюдалось. Никаких инцидентов, массовых выступлений и вспышек насилия так и не произошло. Некоторые аналитики утверждают, что после победы Санду произойдёт резкое падение отношений с Россией, однако по заявлениям молдавского агента Леонида Истрати, «уничтожение дружбы с РФ – всего лишь страшилки». По словам эксперта, Санду – очень интеллигентный и умный политик, который будет налаживать хорошие отношения со всеми странами и не покажет ни к кому враждебности.

 

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью