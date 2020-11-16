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16 ноября 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, политолог ]

Фото: cоцсети

Игорь Додон идет по пути Трампа. Он намеревается оспорить результаты выборов.

Экс-премьер-министр республики Молдавия, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду избрана на пост президента страны. Согласно официальным данным, во втором туре, прошедшем в минувшее воскресенье, Санду поддержали 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Пока обработано 99,81 процента протоколов, но похоже, что сюрпризов не будет.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен оспорить результаты выборов президента республики в суде у Майи Санду.

Додон назвал Санду фальшивой и безответственной, обвинив ее ранее в боязни совместных политических дебатов, а вот что он сказал на брифинге в понедельник: «Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд».

Похоже Игорю Додону не остается ничего другого, кроме как идти по пути Дональда Трампа и оспаривать решение в суде.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победившей на выборах президента Молдавии Майе Санду. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору граждан Молдавии в пользу лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду. По его словам, российской стороне еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом республики.

Учитывая, что Кремль, практически без промедления, поздравил Майя Санду, может напрашиваться предположение, что она будет проводить сдержанную, но пророссийскую политику, в отличие от Байдена, которого просто проигнорировали с поздравлением и, согласно официальным данным, ждут окончательные итоги выборов в США.

Все это говорит о том, что России нужно тщательнее продумывать и проводить дальновидную многоходовую геополитическую "игру" на постсоветском пространстве. А то может получиться так, что в ближайшем будущем, все бывшие советские республики образуют "недружественное кольцо" стран находящихся в противоречии с российскими интересами. Тенденция к этому видна уже невооруженным глазом.

И важно помнить малоизвестную пословицу: «В скачках надо делать ставки на всех лошадей, и тогда при любом раскладе ты будешь в выигрыше».