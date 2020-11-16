Я люблю Россию, а ты?

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров ]

Фото: соцсети

Я люблю Россию и всегда любил ее. Мое отношение к Государству Российскому – это как отношение к родителям. Святое и беспрекословное. Чтобы я о них не узнал нового, иногда и не совсем приятного, они остаются моими родными и любимыми родителями. И этого никому не изменить.

Немного найдется в мире таких людей, которые бы с удовольствием слушали, как поносят и издеваются над их родителями. К такому подвиду «гомо сапиенс» можно отнести только тех, кто получил в детстве психическую травму и стал болен рассудком, откровенных мерзавцев, не помнящих своего родства, или извращенцев ЛГБТ, которых в последнее время развелось как мух на навозной куче.

А еще я отношусь к России, как к своей любимой Маме. Она родила меня на этот свет, вскормила, взрастила и дала путевку в жизнь. Мама, как мне казалось, в детстве, не всегда была права, когда воспитывала меня, временами чересчур жестко наказывала и не разрешала общаться с сомнительными компаниями, давала мало денег на развлечения и все время заставляла работать по дому. Как я ей за все благодарен!

Россия – это моя Родина, моя любимая семья, мои дорогие папа, мама, братья, сестры, родные и близкие. И это тоже никому не изменить. Защита своей семьи – мой священный долг и обязанность, иначе не буду сыном своих родителей, а уподоблюсь извращенцам и мерзавцам, не помнящих своего родства. Выполнять свой долг по защите России я буду всегда и везде - словом, делом, с оружием и без него, не щадя живота своего, с детства и до конца своих дней.

А ты, гражданин Российской Федерации, любишь Россию? Если да, тогда и поступай с ней, как со своими любимыми родителями. Помогай, оберегай от всяческих нападок, пресекай хулу, не распускай слухи и защищай свою страну всем, чем только можешь.



Но если ты, подданный Государства Российского и любимого Отечества, таишь злобу на мою Россию, поливаешь грязью нашу Армию и Верховного Главнокомандующего, радуешь любой нашей неудаче и тебя «колбасит» от любого успеха нашей страны, обожаешь «западные радости» и презираешь исконно русские, вносишь смуту в умы российских граждан, то будь так добр – вали отсюда! Иди на те места, которые ты так восхваляешь и живи там в свое удовольствие, а мою Родину не трогай, ведь не ровен час…