Грядущий лидер, за которым большинство. О Садыре Жапарове, кандидате в президенты Киргизии

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16 ноября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Киргизии в этом году произошла революция и вполне успешно. Правящий режим крайне неоднозначного президента Сооронбая Жээнбекова был полностью ликвидирован. На его смену пришла новая власть во главе с Садыром Жапаровым. Однако Жапаров был всего лишь исполняющим обязанности руководителя Киргизии. Сегодня он сложил с себя полномочия и приостановил деятельность премьера. Жапаров готовится к предстоящим выборам президента. Они станут решающими в истории страны. Поговаривают, что в Киргизии наступает новый период, который вскоре приведёт к её ко всеобщему благу. Только для этого нужен достойный и мудрый лидер, который бы не стал запускать страну до «жээнбековского уровня».

Садыр Жапаров известен в Киргизии с давних времён. В политику пришёл после Тюльпановой революции 2005-го. Возглавлял фракцию «Келечек» и хорошо относился к правящему режиму президента Бакиева, считавшегося «политическим попрыгунчиком», лавировавшим между тремя сверхдержавами. С 2007 года Жапаров – один из советников главы государства. С 2008 по 2010 занимался борьбой с коррумпированными структурами, имея должность в Нацагенстве. Но после 2010 года репутация Жапарова среди правительства начала шататься. Узбеки его не терпели из-за того, что считали его виновником националистического всплеска в Джалалабаде, в результате которого произошли столкновения. Позднее удача начала отворачиваться от Жапарова. Его сторонники говорят, что это случилось из-за его стремления к всеобщей правде и справедливости.

Из-за событий с компанией «Кумтор» в 2012 году, которую Жапаров обвинял в коррупции и нарушении экологической безопасности, местные жители стали считать его поистине достойным человеком, не скрывающим своих убеждений и говорящим правду в лицо. Садыр Жапаров никогда не терпел воровства и морального «чиновничьего» насилия, творящегося в стране. В 2012 году он был обвинён в призывах к захвату власти и осуждён на полтора года. В 2013 году в Киргизии снова произошли волнения из-за «Кумторского» вопроса. Дело дошло до захвата электроподстанции и обесточивания фабрики. Также была произведена попытка взятия в заложники каракольского губернатора Каптагаева. Во всём этом обвинили Жапарова и его союзника Кубанчебека Кадырова. Садыр избежал наказания (вполне вероятно, что дело было сфабриковано президентом Атамбаевым) и эмигрировал на Кипр.

В 2017 году Жапаров попытался возвратиться на родину, но был арестован. Его приговорили к 11 годам и 6 месяцам за попытку захвата заложников. Освобождён он был уже в 2020 году после начала октябрьской революции в Киргизии. Садыр пресёк попытку нового прихода к власти Атамбаева, а также выступил против правящего режима Жээнбекова, прославившегося в глазах народа, как «мародёр и грабитель страны». 15 октября 2020 года Жапаров принял полномочия подавшего в отставку Сооронбая Жээнбекова. Многие соотечественники охотно поддержали его. Жапарова всегда считали достойным борцом с коррупцией. После режима Жээнбекова и «политики обещаний», люди требовали перемен в лучшую сторону, и перемен капитальных. Жапаров, по словам его сторонников, вполне способен осуществить эти перемены и хотя бы попытаться привести Киргизию в новую эру. Напомним, что Киргизия давно считается одной из бедных стран Азии, в которой очень велика разница между богачами и малоимущими.

В плане отношений с Россией у Садыра Жапарова всё неоднозначно. В разговоре с Владимиром Путиным политик заявил, что желает и дальше дружественных отношений с РФ. Жапаров подчеркнул, что отношения между странами продолжат развиваться и в будущем также останутся хорошими. «С российской стороны отмечено намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнёрства РФ и Киргизии», - говорилось в сообщении о разговоре двух лидеров. Беседа состоялась по инициативе киргизской стороны. Однако антироссийские критики считают, что Жапаров лишь осторожничает. В соцсетях Садыра называют «киргизским Пашиняном». К тому же государственного деятеля приравнивают к националистам и даже радикалам, склонным к насилию. Пока что точно неизвестно, какой именно станет дальнейшая политика Жапаровка, как внешняя, так и внутренняя. «Время покажет всё», - заявляют на эту тему политологи, «Сейчас пока трудно сказать что-то конкретное».