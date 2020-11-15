Ручницы – пороховое супероружие средневековья

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15 ноября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ручница (или «ручная кулеврина») была одним из первых гладкоствольных дульнозарядных ружей в средневековой Европе. Появилась она уже во второй половине XIV века, в самый разгар Столетней войны во Франции. Ствол, как правило, отливали из бронзы или же делали из кованых полос железа. Ручницы были популярны вплоть до середины XV столетия, когда им на смену пришли аркебузы, а потом уже и мушкеты. Но в своё время эти примитивные наделало немало бед на поле боя. Именно тогда рыцарство уже начало осознавать, что будущее отнюдь не за тяжёлыми доспехами и не за добрым клинком. Появление ручниц подтолкнуло человечество к абсолютно новой эпохе в истории войн и сражений.

Дальность стрельбы этой смертоносной вещицы доходила до 150 метров. Весила она примерно 8-10 килограмм. Длина достигала 25-50 см. Уже по фреске 1343 года из монастыря в Лечэта можно отметить примитивные ручницы, присутствующие у итальянских солдат, осаждающих город. Позднее ручные кулеврины начали распространяться по всем королевствам Европы. Впрочем, то же коснулось и остальных видов пороховой артиллерии. Согласно историку Фруассару, войска сэра Чандоса, прославленного английского полководца, использовали ручницы в битве при Монсаке. Хронисты всё чаще и чаще начинают упоминать убийственные «громовые» орудия, способные уничтожать всё живое. По некоторым сведениям, в 1388 году в городе Нюрнберг находилось до 50 «ручных пушек», что уже доказывает стремительное распространение оружия в Европе.

Популярность ручниц пришлась на 1-ю половину XV века, когда их можно было найти уже почти в любой западно-европейской армии. В гуситских войнах Яна Жижки и Столетней войны они сыграли особенно важную роль. К середине XV века французские стрелки стали реальной угрозой для хвалённых английских лучников. Очевидцы писали, что «ручные кулеврины» способны убивать своими пулями не менее трёх человек, не защищённых доспехами. Впрочем, не менее эффективно они действовали и против тяжёлых всадников, на которых в ту пору держалась вся Европа. Появлялись и те, которые умело обращались с подобным оружием, можно сказать, снайперы-профессионалы. Правда рыцари и ветераны жестоких рукопашных схваток таких стрелков не слишком уважали, так как любые ружья в те времена нередко приравнивались к «орудиям трусов и слабаков».

Но у ручниц имелось весьма немалое количество недостатков, которые мешали им претендовать на статус профессионального оружия для стрелков. Во-первых, такая «кулеврина» была слишком тяжёлой. Во-вторых, отдача была такая мощная, что могла унести любого хиляка «за тридевять земель». В-третьих, целиться было очень трудно, так как приходилось ещё и с фитилём управляться. Ну и напоследок, процесс зарядки ручниц занимал слишком долгое время. Иногда это было непозволительно. Посему стрелков необходимо было всё время прикрывать. Некоторые из «кулевринеров» даже носили с собой громадные щиты, вроде павез, чтобы защищаться от вражеских лучников.