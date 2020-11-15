Онгри – жуткие чудовища на стороне Республики в «Звёздных войнах»

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 ноября 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вселенная «Звёздные войны» населена миллионами различных видов, каждый из которых заявляет о себе, как о достойной из всех живущих рас. Каждая цивилизация старается предстать во всей красе и проявить свои лучшие качества. Галактическая Республика в сеттинге – не что иное, как альянс этих самых цивилизаций. Доминирующим видом в Республике конечно же оставались люди, но при этом государство просто наводняли всевозможные инородцы. Нередко с людьми у них вспыхивали конфликты, особенно из-за прежних дрязг во времена культа Пиус Деа. Но всё же эти конфликты разрешались миром.

Очень часто инородцы выглядели далеко не как эльфы или гномы из фэнтезийных сеттингов. Конечно, во вселенной Лукаса полно красивых рас, но всё же есть и такие уродцы, от лицезрения которых кровь стынет в жилах даже у храбрецов. Отчего-то в сеттинге «Звёздных войн» таких вот чудовищ слишком много. Возьмём хотя бы гуманоидную расу Онгри – земноводных с планеты Скастелл.

Онгри имели здоровенный клыкастый рот, располагающийся во лбу. Глаза же на стебельках находились намного ниже, скорее ближе к подбородку. Головы представляли собой треугольную сужающуюся форму. На руках имелось лишь только три длинных пальца. Посмотришь на них, и невольно думаешь, что это - исчадия ада. Нечто подобное уже было представлено нам в произведениях и фильмах Клайва Баркера. Но на деле же Онгри далеко не тёмные существа.

Самое удивительное, что Онгри давно находятся в составе Галактической республики. Представительство их водного мира Скастелл входит в Сенат. Многие жители Скастелла с древнейших времён служат в Ордене Джедаев и прекрасно обращаются со световыми мечами. Некоторые из подобных созданий даже становятся известными политиками и градоначальниками. Пабло Джилл и Коулман Ккай, родом из Скастелла, входили в Орден с давних времён. Ккай же и вовсе пребывал в составе Высшего Совета Джедаев. Был ещё и Акрос-Крик, служивший мэром одного из Корусантских районов. При этом он являлся доверенным агентом синдиката «Чёрное солнце», подчинявшегося расе Фоллин. Онгри давно влились в галактическое сообщество и стали его неотъемлемой частью. Они охотно контактировали со всеми известными расами. Но всё же их вид всегда оставлял желать лучшего.

Как только Лукас и его команда умудрились внедрить в подростковый сеттинг столь жутких существ, действительно непонятно. Один их только лик вызывает омерзение и желание поскорее избавиться от этого кошмара. От этих Онгри веет холодом и смертью. Таким созданиям уж явно не место среди Светлых Джедаев Республики. Даже Мон-каламари и то будут намного привлекательнее, чем эти ужасные и мерзкие Онгри. Им куда больге подошла бы роль каких-нибудь приспешников Ордена Ситхов, ну или же ракатанских союзников Бесконечной империи. Кстати, Онгри по некоторым данным очень напоминают тех самых Раката, которые когда-то правили Галактикой. Раката тоже были амфибиями. У них, как и у Онгри, имелись огромные рты и глаза на стебельках.