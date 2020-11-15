Будут ли в США перевыборы?

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 ноября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, политолог ]

Фото: соцсети

Особая по технике голосования система подсчета голосов в США, похоже, дает сбой! Она имеет много хитрых способов для подлогов и махинаций, а так же всевозможных взломов. Голосование по почте, "мертвые души" (почти по Гоголю), якобы прорванные трубы отопления во время голосования и т.д., уже сейчас всколыхнули американский истеблишмент, и соединенные штаты разделились ровно пополам, на два непримиримых политических лагеря.

Действующий президент Дональд Трамп, не двусмысленно дал понять, что не пройдет мимо нарушений на выборах в США и готов идти до победного конца. Республиканцы инициировали судебные разбирательства в "спорных", на их взгляд, штатах: Пенсильвания, Мичиган, Невада, Джорджия, Аризона, именно в них образовался минимальный разрыв между Дональдом Трампом и его соперником - демократом Джозефом Байденом. Как говорится, этот разрыв на грани математической погрешности.

Интересный факт - Выборы в США никогда не отличались особой прозрачностью и в этот раз количество международных наблюдателей составило менее ОДНОГО НА ОДИН ШТАТ, хотя ранее планировалось что процесс будут контролировать 500 человек.

"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" — написал Трамп в "Твиттере".

На днях Верховный суд Пенсильвании вынес первое решение в пользу действующего президента Дональда Трампа. Адвокатам Трампа удалось добиться того, что все бюллетени, полученные от людей, не подтвердивших документально свое право на голосование, будут признаны недействительными и аннулированы.

Итак, в дело вступают юристы, и возможно в суде эти выборы будут признаны недействительными и Америку ждет "второй тур".

Что ж, посмотрим, я уверен, нас ждет Продолжение...