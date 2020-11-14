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Акция памяти погибших проходит в Ереване

, 19:55 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Акция памяти погибших проходит в Ереване
Фото: cоцсети

Сегодня представители оппозиционных партий в Армении проводят акции памяти погибших во время недавнего Карабахского конфликта. Акции проводятся прямо в столице государства. Всё началось с зажжения свеч на площади Свободы.

Долгие речи на мероприятиях не прослеживались. Зачитывали только имена убиенных воинов. По данным минздрава Армении, как минимум 2300 армян погибло в боях за Нагорно-Карабахскую республику. Видеозапись с акций памяти уже была транслирована на многих Youtube-каналах. Люди также не оставляют свои требования о справедливости по отношению к Карабахской ситуации.

Акция памяти погибших проходит в Ереване

В самом Ереване уже несколько дней проходят акции протеста против «позорного мира», заключённого Николом Пашиняном. Несмотря на то, что Пашинян два года отстаивал честь армянской нации, все его прошлые заслуги сошли на нет. Многие соотечественники ополчились против него из-за передач нескольких районов Карабаха враждебному Азербайджану. Оппозиционеры называют Пашиняна предателем нации и требуют его немедленной отставки. Они также утверждают, что не хотят, чтобы погибшие во время кровавых боёв стали напрасными и бессмысленными жертвами.

 

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