Число жертв «ковида» превысило 1 300 000 по всему миру

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14 ноября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Пока что данные по коронавирусу не внушают добрых предзнаменований. Количество заболевших по всему миру превысило 53 миллиона человек.

Полсотни миллионов уже находится под воздействием инфекции. Точная цифра – 53 320 716. 34 402 340 успешно оправились от болезни и считаются победителями «уханьской пробирки». Число умерших на всей планете достигло отметки в 1 302 000. Вторая волна выглядит куда более опасной, чем первая. Поэтому многие страны, особенно европейские, вновь возвращаются к строгим карантинным мерам и политике «локдауна». Аналитики опасаются кардинального подрыва всей мировой экономики из-за стремительного распространения Covid-19.

Первое место по числу заболевших по-прежнему занимаются Соединённые Штаты. Инфицированных там более 11 миллионов человек (11 066 545). Второе место достаётся Индии, в которой ситуация пока далеко не благоприятная. Количество заражённых там превышает 8 миллионов (8 773 479). Третье остаётся за Бразилией, где сейчас находится почти 6 миллионов заболевших. На четвёртое выходит Франция, недавно введшая частичный локдаун. В республике количество заражённых почти достигает отметки в 2 миллиона (1 922 504). Общая обстановка с разрастанием вируса на планете оценивается, как нестабильная.