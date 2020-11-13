Ещё один экуменополис Галактики. Столицей Республики в «Звёздных войнах» мог стать Альсакан

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Если вспомнить вселенную «Звёздные войны», то сразу же перед глазами вырисовывается Корусант, гигантская планета-мегаполис (экуменополис), известная, как столица Республики, а потом уже и Галактической Империи. Этот огромный индустриальный мир населяли триллионы живых существ. Величественные здания Корусанта достигали небес и были названы космоскрёбами. Однако так было далеко не всегда. Столица Республика не постоянно находилась на Корусанте. К тому же, если вспомнить Новый Канон, то уже после Эндорской битвы столичный сектор вообще был перенесён в систему Хосниан.

Когда-то в древние времена за главенство в Галактике боролись сразу две супер-планеты. Корусант, как правило, всегда оставался за республиканцами в статусе столицы. И это не удивительно, ведь Корусант находится в центре самой Галактики. Но был ещё один экуменополис, который располагался в области Центральных Миров. Речь идёт об Альсакане.

Именно Альсакан стал первым миром-основателем великой и необъятной Галактической республики. Населяли его в основном люди, по праву считающие себя избранными Богами. У альсаканцев был собственный язык, названный высшим. Слово «падаван», обозначающее ученика джедаев, происходит именно от альсаканского языка. Но всё же со временем местные жители стали чаще отклоняться в другую сторону от Республики. Многие вельможи желали, чтобы именно Альсакан стал сердцем Галактики. Всё привело к тому, что во время войны Республики и Тионского союза Благородных альсаканцы перешли на сторону Тиона. Масштабный галактический конфликт, случившийся за 24 000 лет до событий трилогии, привёл к уничтожению Тионского союза. Республиканцы сумели одолеть своих противников, так как на их стороне были джедаи. По приказу республиканских правителей, планета Дезевро, принадлежавшая Благородным, была полностью выжжена. Альсакан же поставили на колени, правда очень ненадолго.

Уже к 18-му тысячелетию до битвы при Явине Альсакан снова стал наращивать могущество. У него имелись неплохая армия и серьёзный флот. Планета разрослась до уровня Корусанта. В 17 018 году началась первая Альсаканская война. Конфликты завершались безрезультатно. В космосе и на планетах погибали миллиарды солдат. Альсакан и Корусант отчаянно боролись за получение статуса столицы Республики. Ни одна из противоборствующих фракций так и не сумела добиться справедливости. Более того, в 15 500 году ДБЯ Корусант едва не разрушила раса дуинуогвуинов, которая вступила в войну с Республикой. Спасти положение удалось канцлеру Филлориану, который пошёл на мир с пришельцами. Альсакан, между тем , продолжал планировать новые атаки на злостных республиканцев. Борьба велась не только за статус столицы, но и за всё остальное, включая ресурсы и новые колонии. Бои вспыхивали практически по всей территории Галактики. Невинные люди продолжали гибнуть в кошмарных космических схватках.

После провозглашения в Республике диктатуры Пиус Деа (антропоцентристов-церковников), Альсакан выступил против тиранов. Планета стала центром объединения противников культа. Именно с Альсакана выступил огромный флот, нанесший несколько точных ударов по армии радикалов-священников. В 10 967 году ДБЯ альсаканцы вместе с джедаями разбили армаду Контиспекса XIX, республиканского канцлера и верховного жреца Пиус Деа. Таинственный и зловещий культ человеколюбия перестал существовать. Корусант был освобождён от всех духовников секты. У Альсаканского правительства был отличный шанс заявить о себе на всю Галактику и организовать на своей планете столичный сектор. Но республиканцы по-прежнему продолжали ненавидеть своих соперников. Впоследствии, произошло ещё несколько Альсаканских войн. В общей сложности, конфликтов было 17. Каждый из них уносил жизни миллиардов, а то и триллионов простых воинов. Последние Альсаканские войны были наиболее жестокими. В космосе сходились тысячи тяжёлых кораблей (в частности дредноутов). Но как бы Альсакан ни пытался противостоять Республике и как бы ни планировал быть в центре внимания Галактики, этому не суждено было свершиться. Возможно, одна из главных причин была в том, что в позднюю эпоху джедаи не поддерживали Альсаканские настроения, а сохраняли верность правительству Корусанта.

В дальнейшем Альсакан пребывал в составе Республики. Его военная мощь не представляла никакой угрозы. Все планы о суверенном государстве были развеяны по ветру. Уже ближе к периоду Войн Клонов, жители планеты почти полностью избавились от сепаратистских настроений. По идее, они вполне могли войти в состав КНС и подчиниться графу Дуку. Но альсаканцы предпочли сохранить верность Республике. Местные жители отважно сражались с полчищами сепаратистов во время клонических войн. Они помогали своим соратникам из Республики сдерживать КНС в Центральных мирах. После провозглашения Галактической Империи Альсакан вошёл в её состав и присягнул на верность Палпатину. Позднее, когда Империя пала, планета перешла под полный контроль Новой Республики. Более никто уже не заговаривал ни о каком столичном секторе Альсакана. Все древние мечты этих людей навеки канули в лету.