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«Все это делают». В Москве прошли акции в поддержку «опростоволосившегося» Дзюбы

, 11:15 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Все это делают». В Москве прошли акции в поддержку «опростоволосившегося» Дзюбы
Фото: соцсети

В поддержку Артёма Дзюбы, экс-капитана сборной России, выступило уже, пожалуй, половина страны. Сам же Дзюба оказался жертвой так называемых хейтеров, которые подставили его и слили интимное видео в сеть.

Ролик вводит любого в настоящее недоумение, так как Артём там позирует голым и занимается самоудовлетворением. Но при этом видео было опубликовано незаконным путём, и тот, кто это сделал, нарушил все права Артёма. На фоне «подставы» форвард так и не был вызван в сборную России. Капитанской повязки его тоже лишили. Люди же решили поддержать Дзюбу, так как тот ни в чём не виноват. Футболист оказался жертвой ненавистников, которые решили ударить по его репутации. Человек и так серьёзно пострадал, а здесь ещё и агрессия со стороны соратников из сборной.

«Все это делают». В Москве прошли акции в поддержку «опростоволосившегося» Дзюбы

Граждане РФ требуют справедливости. В поддержку Дзюбы в стране проходят акции протеста. Вчера 12 ноября такую акцию устроили женщины-активистки у Большого Театра. Люди собирались с плакатами «Все делают это» или «Дзюба мы с тобой». Возмущению россиян не было предела. Акция была несанкционированной, и полиции пришлось её разогнать. Но мнение людей осталось тем же самым. Артём поблагодарил россиян за поддержку и записал видеообращение, в котором он заявил, что неидеален и как любой человек склонен совершать ошибки. Он так же надеется на то, что справедливость восторжествует, и его всё-таки признают потерпевшим в этом деле.

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