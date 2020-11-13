Двухмесячный тайм-аут на Ближнем Востоке

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 ноября 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели», Ахмад Хаж Али ]

Фото: cоцсети

Некоторые региональные игроки и политические силы Ближнего Востока делают ставки на сумасшедшие действия Дональда Трампа в оставшиеся два месяца его правления до полного перехода власти после президентских выборов США.

С учётом запутанной ситуации пересчёта голосов и судебных разбирательств между республиканской и демократической партиями, мы укажем вкратце, чтобы не обсуждать весь перечень вопросов, на два вероятных события: 1) или Трамп уходит, может, даже и весьма болезненно уходит, 2) или он чудным образом выигрывает по судам и остается на второй срок, но с катастрофическими последствиями и страшными сценариями противоречия и многоуровневых конфронтаций внутри теперь разъединённых штатов, заикаюсь сказать бывшими США.

Некоторые считают, что снятие министра обороны штатов имеет внешние причины, и что Трамп в последние два месяца пойдет на военную авантюру по Ближнему Востоку. Другие же видят, что замена имеет внутренние факторы, так как Марк Эспер был против использования вооружённых сил для подавления возражающих демонстрантов, которым надоел господин Трамп.

На днях завершились широкомасштабные учения Израиля на севере страны, где проходят границы с Ливаном на территории оккупированных Голанских Высот. Несмотря на угрозы пандемии Нетаньяху настаивал на проведении данных учений и манёвров.

Данные вооруженные действия по некоторым экспертным наблюдениям носили угрожающий характер для Сирии, Ливана и Ирана, а также были оценены как фактор дестабилизации во всём регионе.

Генеральный секретарь Ливанского сопротивления «Хезболла» Сайед Хасан Насрулла подчеркнул в своей речи от 11.11.2020 то, что сопротивление внимательно наблюдало за этими учениями, и они были вместе с союзниками (Сирийская армия и иранские эксперты, которые находятся в Сирии и, в общем, все формирования сопротивления) на самой профессиональной боевой готовности нижнего уровня для быстрого реагирования на любые из возможных угроз. Одновременно и неслучайно Иранское телевидение объявило в главном новостном репортаже о поставках, что переданы "Хезболле", ракет класса "Фатх-110" в большом количестве, а затем косвенно заявили, что "Хезболла" также получила противокорабельные баллистические ракеты класса «Персидского залива».

Понятно, что такого рода заявления носят сдерживающий предупредительный характер, но на самом серьёзе оцениваются и поддерживают позицию Ливанской делегации на непрямых переговорах с Израилем для определения морских границ, которые проводятся под наблюдением контингента ООН на границе юга Ливана и с посредничеством американской стороны. Ливанская делегация, состоящая из военных и 2-х гражданских экспертов, получила конкретные твёрдые указания обсуждать исключительно технические вопросы, и она опирается на международные законы морских уставов определения территориальных вод, исходя из чего понятно, что Трампу нужно описать картину происходящего как политические переговоры по ходу его усилий в проекте так называемой «сделки Века».

Противокорабельные ракеты гарантируют сильную позицию Ливанской делегации на этих переговорах, которые проводятся под давлением американских военных угроз и американских финансово-экономических санкций против союзников сопротивления, и являются логичным ответом израильтянам, развернувшим недавно упомянутые большие провокационные учения как продолжение нарушения Ливанских и Сирийских границ.