Переломный момент в событиях сирийского кризиса?

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13 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели», Ахмад хаю Хаж ]

Фото: соцсети

Несмотря на бойкотирование со стороны всех антисирийских сил, по Российской инициативе стартовала международная конференция по возвращению беженцев именно там, где она должна была быть, - в Дамаске. С 11 ноября конференция начала свою работу со вступительной речи Президента Асада. Главная её цель — преодоление препятствий, накапливающихся над завалами войны в Сирии, обход американских односторонних деструктивных санкций, и сделать всё возможное, чтобы беженцы вернулись на Родину.

Арабские и иностранные делегации из более чем 25-ти стран прибыли во Дворец конференций в столице Сирийской Арабской Республики Дамаск.

Проведена совместная работа по поиску способа облегчить возвращение сирийских беженцев в свою страну из соседних стран. Российская делегация является самой многочисленной из представленных и присутствующих. Заметно, что визит высокопоставленной Российской делегации пару недель назад в Ливан помог разбить лёд, и Ливанская республика подняла свой уровень представления и отправила в Дамаск делегацию во главе с министром социальных дел временного правительства Рамзи аль-Мушаррафия.

Делегация из Иордании, чей флаг появился на основной трибуне среди флагов стран-участниц, принесла извинения за давление Запада, который препятствовал продвижению вопроса по возвращению беженцев.

Министр социальных дел Ливана Мушаррафия подчеркнул в своей речи право перемещённых сирийцев на возвращение в свою родину и важность координации действий с сирийским государством, а также то, что ранее продемонстрировало ливанское правительство, приняв национальный план безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц в качестве долгосрочного и устойчивого решения, соответствующего международным стандартам. Он отметил, что сирийские беженцы на ливанской земле составляют треть населения Ливана, и около 98 процентов из них хотят вернуться в Сирию. Ранее проамериканские и просаудовские силы в политических структурах ливанской государственности препятствовали координации между Ливаном и Сирией, без которой трудно добиваться результатов.

Турция, которую сирийское правительство не приглашает на конференцию, была в центре внимания многих сирийских официальных лиц, и очевидно, что пока вопрос прямого контакта Дамаска и Анкары не созрел. По мнению сирийских официальных лиц и президента Башара Асада Турция несёт ответственность за использование сирийских беженцев на своей территории в качестве фактора давления в пользу правительства Эрдогана. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль Муаллем ранее сообщал, что Турция не приглашена, и официальные заявления Анкары также отрицали своё участие. Однако идёт разговор на уровне экспертного сообщества, что посредниками в этом вопросе могут быть Россия и Иран, в рамках последующей встречи и консультации астанинского формата страны-гаранты смогут найти выход для репатриации желающих сирийских беженцев из Турции, и главное, - чтобы турецкая сторона выполняла свои обязательства в размежевании террористических группировок от оппозиции, и, соответственно, от мирных беженцев! Надо отметить, что Дамаск, несмотря на свою позицию по отношению к Анкаре и на то, что он не прощает многочисленные враждебные действия турецкого правительства по отношению к Сирии, в лице президента Асада во многом упростил вопрос по амнистии и другим административным нарушениям, что способствует стимулированию желающих возвращаться на родину, в том числе из Турции, где скопилось более 3,5 миллиона беженцев.

Что касается России, то ей было выражено много признательности за её выдающуюся позитивную роль, и особенно в финансовом вопросе – это основной вопрос в условиях незаконных американских экономических санкций против сирийского народа – где Россия предоставила 1 миллиард долларов на восстановление инфраструктуры электрических и энергетических сетей во многих регионах страны, и продолжает прикладывать усилия по снятию блокады и оказанию всей возможной гуманитарной и медицинской поддержки и помощи.

Сирия со своими верными друзьями делает всё, чтобы открыть дорогу и предоставить все условия для возвращения своих перемещённых граждан, а также предоставить им гарантии и разработать планы интеграции после их возвращения в безопасное частное жилье во всех освобождённых от терроризма районах, в дополнение к поиску возможностей работы для них и многих требуемых деталей. Трудно переоценить важность их возвращения, указав на то, что самые большие препятствия лежат в западной блокаде Сирии, и понимая, что некоторые страны вкладывают в беженцев в качестве карты давления на сирийское правительство с целью добиться выгоды от политического процесса по ходу консультации вокруг конституционного комитета под эгидой международной организации ООН в Женеве. Западный блок со стороны Турции и Саудовское королевство с другой стороны продолжают оказывать влияние на разработку поправок в конституцию или в написание новой конституции, ставя желаемое за действительное, и мечтают о конфедеральном разделении Сирии в соответствии с их интересами. Такая тенденция была и продолжает быть деструктивной и нарушает целостность, суверенитет и единство географической государственности Сирийской Арабской Республики, и в таком ключе трудно будет решать проблему беженцев!

Проблема беженцев остаётся гуманитарной и национальной проблемой, а также проблемой для правительств тех стран, где находятся беженцы, и для их возвращения совершенно необходимо согласовывать действия с правительствами стран, в которых они нашли убежище, в дополнение к сотрудничеству дружественных стран и международных организаций, которые обязаны избегать политизирования гуманитарной проблемы и навязывания двойных стандартов со стороны влиятельных игроков вроде США.

Вопрос остаётся первым вызовом данного периода и определяет во многом будущее Сирии, является большим достижением для России, по инициативе которой все-таки удалось добиться положительных результатов, несмотря на все попытки сорвать данную международную конференцию и менять место её собрания.