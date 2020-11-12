Чума Бесконечной Империи. О смертоносном вирусе из вселенной «Звёздные войны», погубившем целую цивилизацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 ноября 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Бесконечная империя Раката – одна из самых могущественных держав древней Галактики. Она существовала задолго до событий оригинальной трилогии «Звёздных войн», как минимум за 25 000 лет до битвы при Явине. При этом, уже в те времена Империя Раката считалась достаточной древней. Дело в том, что сами ракатанцы (прямоходящие амфибиобразные существа) построили свою цивилизацию на Тьме и крови. Тёмная сторона Силы была основой существования их империи. Весь их технологический прогресс был основан на этой загадочной и неподвластной для смертных энергии. Они использовали Тёмную сторону практически во всём: даже в межзвёздных перемещениях. Все другие расы Раката безжалостно порабощали. Под их гнётом находились тысячи разумных видов. Они не гнушались проводить на своих несчастных пленниках жестокие эксперименты.

Бесконечная империя действительно казалась бесконечной. Она контролировала тысячи миров и звёздных систем. Многие полагали, что ничто не сможет её сокрушить. Однако вскоре держава ракатанцев благополучно обрушилась. Погубили её вовсе не восстания рабов, которые постоянно вспыхивали на разных планетах. Всё началось с попытки осады Тайтона, загадочного мира, окутанного Силой. На Тайтоне заняли своё место древние джедаи (тогда они ещё назывались как джеда-йи). Великий предор (верховный властелин) Раката Скел-Нас попытался завоевать эту планету и попутно истребить всех адептов Силы. Но джедаям удалось отбросить пришельцев и не дать свершиться их злобному плану. Как раз после поражения на Тайтоне в Ракатанской империи начался тяжёлый кризис. Спустя некоторое время, произошла загадочная вспышка неизвестного вируса, вызывавшего чуму только у раката. Никто не знал, как именно он появился. Но благодаря этой неведомой «форме смерти» ракатанцы стали погибать миллиардами. Лекарств от чумы просто не имелось.

Как известно из хронологии вселенной, таинственная чума поставила Бесконечную империю на колени. Вирус распространялся с бешеной скоростью. Тысячи и тысячи миров охватывала всеобщая галактическая пандемия. Как бы ракатанцы ни боролись с чумой, она не отступала. После очередной мутации вируса, Раката потеряли связь с Силой. Утрата заветного источника могущества поставила жирную точку на существовании Бесконечной империи. Примечательно ещё и то, что чума уничтожала только ракатанцев. В империи сразу же поняли, что вирус явно не органического происхождения. Но искать его создателей – было уже бесполезно. Миллиарды представителей этой расы вымерли. Против осколков Бесконечной империи выступили бывшие рабы. Порабощённые расы все как один поднялись против своих завоевателей. Это привело к падению ракатанской власти на тысячах планет. Впоследствии, от могущественной сверхдержавы Галактики остались лишь только упоминания. Ракатанцы удалились на родной мир под названием Лехон, где продолжали жить уже в качестве диких племён. Их былая сверхцивилизация была полностью уничтожена.

Существует много предположений, почему же всё-таки Раката погибли, и что же именно послужило распространением вируса по всей Галактике. Считается, что чума была искусственно выведена расой Уиллов, которые ещё во времена господства Бесконечной империи находились под чудовищным гнётом. Но при этом Уиллы сохраняли способности к Силе и помнили о том, кто их истинный враг. С помощью своих знаний они вероятно сумели произвести супероружие для уничтожения поработителей. Также есть версии, что чума вспыхнула после вспышки То-Йора, секретного оружия древних джедаев. То-Йоры, представляющие собой октаэдрические корабли неизвестного происхождения, сумели сдержать натиск ракатанцев на Тайтон. Возможно, эти устройства были в своё время созданы Небожителями, либо же их создателями являлись древние Ква, разумные ящеры с планеты Датомир. Есть и другая теория, что пандемия началась из-за самих ракатанцев. Причиной чумы могла стать могучая «Звёздная кузница» Бесконечной империи, питавшаяся от Тёмной Стороны Силы. В любом случае, эти сведения мы едва ли узнаем в ближайшее время. Разве что только сам Джордж Лукас не раскроет им нам в каком-нибудь новом сюжете.

Интересно ещё и то, что Бесконечная империя и все события, связанные с ней, какое-то время считались Неканоном и относились к «Легендам». Видимо, «Дисней» не желал признавать эти сюжетные линии, написанные до продажи сеттинга. Но сравнительно недавно Раката официально появились в Новом каноне. В «Вукипедии» есть даже целая статья на эту тему. Там говорится о том, что загадочная раса алинов из сериала «Войны Клонов» могла иметь связи с древними ракатанцами. То есть, грубо говоря, эти маленькие создания вполне могли быть их рабами в далёкие-далёкие времена. К тому же в спин-оффе «Звёздные войны. Соло» тоже упоминались ракатанцы. Артефакт, созданный некогда Бесконечной империей, хранил на своей яхте Драйден Вос, глава синдиката «Багровый рассвет». В «Вукипедии» об этом довольно чётко сказано. Получается, что всё, что ранее было создано командой Лукаса и приписано к «Легендам», уже начинает потихоньку возвращаться в хронологию сеттинга.