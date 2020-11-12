«Воцерковлённый не сможет создать семью с иноверцем». Служители РПЦ поддерживают решение Духовного Собрания Мусульман

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12 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Русской Православной Церкви идею о запрете браков мусульман с немусульманками оценили весьма положительно.

Большая часть российских священников считает, что разница мировоззрений в таких браках несомненно приводит к конфликтным ситуациям, а те в свою очередь к разрыву отношений. По мнению Максима Козлова, председателя учебного комитета РПЦ, подобные связи ведут к большим проблемам. Разница между религиями является также и разницей в мировоззрении и в общем понимании жизни. Союзы людей разных конфессий могут впоследствии приводить их отношения к спорам и негативно повлиять не только на дальнейшее развитие семьи, но и на вопросы, связанные непосредственно с детьми.

Протоиерей и член Московского патриархата Андрей Новиков заявил, что «нельзя стать единым телом с тем, кто не во Христе». По его словам, супруги должны вместе причащаться и воспитывать православных детей. Брак с иноверцем может признаться церковью лишь в том случае, если после этого человек принял православие. «Воцерковлённый просто не сможет создать семью с иноверцем», - говорит Новиков, «И не захочет». Сторонники РПЦ активно поддерживают недавнее решение Духовного Управления Мусульман и считают, что это избавит браки от внутреннего хаоса и разногласий.