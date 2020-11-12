Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

«Воцерковлённый не сможет создать семью с иноверцем». Служители РПЦ поддерживают решение Духовного Собрания Мусульман

, 11:53 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Воцерковлённый не сможет создать семью с иноверцем». Служители РПЦ поддерживают решение Духовного Собрания Мусульман
Фото: cоцсети

В Русской Православной Церкви идею о запрете браков мусульман с немусульманками оценили весьма положительно. 

Большая часть российских священников считает, что разница мировоззрений в таких браках несомненно приводит к конфликтным ситуациям, а те в свою очередь к разрыву отношений. По мнению Максима Козлова, председателя учебного комитета РПЦ, подобные связи ведут к большим проблемам. Разница между религиями является также и разницей в мировоззрении и в общем понимании жизни. Союзы людей разных конфессий могут впоследствии приводить их отношения к спорам и негативно повлиять не только на дальнейшее развитие семьи, но и на вопросы, связанные непосредственно с детьми.

«Воцерковлённый не сможет создать семью с иноверцем». Служители РПЦ поддерживают решение Духовного Собрания Мусульман

Протоиерей и член Московского патриархата Андрей Новиков заявил, что «нельзя стать единым телом с тем, кто не во Христе». По его словам, супруги должны вместе причащаться и воспитывать православных детей. Брак с иноверцем может признаться церковью лишь в том случае, если после этого человек принял православие. «Воцерковлённый просто не сможет создать семью с иноверцем», - говорит Новиков, «И не захочет». Сторонники РПЦ активно поддерживают недавнее решение Духовного Управления Мусульман и считают, что это избавит браки от внутреннего хаоса и разногласий.

 

В мире

Глава Минобороны Турции: Анкара отправит своих миротворцев в Нагорный Карабах

Глава Минобороны Турции: Анкара отправит своих миротворцев в Нагорный Карабах

Анкара отправит своих миротворцев в зону вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. О соответствующих планах объявил некоторое время назад Хулуси Акар, глава турецкого министерства обороны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью