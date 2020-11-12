Ланники, уиллы или кто-то ещё? Раса Йоды до сих пор остаётся тайной для фанатов «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 ноября 2020, 00:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на то, что магистр Йода является одним из ключевых персонажей сеттинга «Звёздных войн», его раса по-прежнему неизвестна для фанатов. Известно только то, что Йода – не единственный в своём роде. К его же виду принадлежали и другие незаурядные персонажи, бывшие в основном джедаями и чувствительными к Силе. К сородичам Йоды относятся такие герои, как адмирал Отег из времён Старой Республики, мастер-джедай Токар из эры Мандалорских войн, женщина-джедай по имени Йаддль, жившая до времён Клонов и погибшая во времена восстания Гранта Омеги, а также адепт Силы Минч, проживавший в Галактике за 700 лет до событий трилогии. Больше представителей этой расы просто не существовало, а если и были, то не упоминались в республиканских архивах и «Вукипедии».

Сразу же создаётся вопрос: к какой именно расе принадлежали все эти существа? Цивилизация эта явно состоит из обладателей Силы, причём весьма могущественных. Внешне они напоминают фэнтезийных длинноухих гоблинов или даже гремлинов, но они всегда на стороне Добра. За всю историю вселенной «Звёздных войн» не зафиксировано ни одного тёмного служителя, принадлежавшего к расе Йоды. Живут они все по 800-900 лет. Долгое время фанаты считали, что сородичи Йоды принадлежат к цивилизации Уиллов. Насколько всем известно, Уиллы были такими же карликовыми существами с длинными ушами. Многие из них обладали способностями Силы и могли быть джедаями. Существовал также и Древний Орден Уиллов, великих священнослужителей, почитающих Силу (не путать с похожим джедданским орденом из «Изгой-1»). Однако Джордж Лукас резко отверг теорию о Уиллах и сообщил о том, что Йода и его сородичи не принадлежат к данному виду.

Неизвестно также и расположение родного мира соплеменников Йоды. Лукас и его команда до сих пор не раскрыли информацию об этой удивительной расе чародеев. Судя по всему, каждый из их представителей обладал незаурядными возможностями и ощущал Силу намного более эффективно, чем все остальные джедаи. Получается, что эта цивилизация состояла в основном из магов. Есть вероятность, что раса Йоды может иметь родство с Ланниками. Ланники – это тоже низкорослые существа, существование которых тоже покрыто тайнами. Однако они конечно же отличаются от сородичей магистра Йоды. У Ланников очень бледная кожа, больше похожая на человеческую. Существует поверье, что Ланников создала Ракатанская империя в древнейшие времена. В Бесконечной империи Раката любили проводить эксперименты над разными живыми созданиями. Они могли создать, как Ланников, так и соплеменников Йоды. К тому же ракатанцы уже пытались экспериментировать с созданиями, обладающими чувствительностью к Силе.

Вселенная «Звёздных войн» живёт и здравствует уже более 40 лет, но раса Йоды по-прежнему остаётся большим-пребольшим секретом для фанатов. Возможно, Лукас когда-нибудь раскроет нам эту тайну века и расскажет поподробнее про этих маленьких зеленокожих существ. Тем более, что в недавно вышедшем сериале «Мандалорец» намёки на это уже появились.