«Санта-Клаус не придёт». 2021 год может начаться очень «тускло» и уныло

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 ноября 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом в мире и в России, грядущий 2021 год может стать первым годом в истории нашей страны без новогодних праздников. То есть, праздники конечно же пройдут, но отмечать их придётся на территории собственных домов в кругу близких родственников.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил об отмене новогодних гуляний. «До праздников ещё далеко», - заметил Сергей Семёнович, «Но очевидно, что массовые мероприятия в такой ситуации проводиться не будут. Мы отменяем крупные рождественские и новогодние мероприятия». Ранее на подобные меры пошли власти Московской области. Получается, что грядущие Новогодние дни будут по сути первыми «невесёлыми» праздниками в России за всю историю её существования.

Сергей Собянин явно огорчён введёнными ограничениями, но по его словам, ничего с этим поделать уже нельзя. Нужно хоть как-то остановить распространение вируса. Из-за стремительного продвижения «ковида» власти уже пошли на запрет работы ресторанов в ночное время аж до середины января. Учёба в ВУЗах перешла на удалённый режим. В кинотеатрах и театрах разрешено появляться лишь минимальному количеству людей. «Да уж, Санта-Клаус может и не прийти на эти праздники», - заявляют интернет-критики в соцсетях, «Это будет первый в жизни унылый Новый Год». Однако есть и позитивно настроенные люди, которые уверены в скорой победе над коронавирусом, а также не считают поводом для расстройства грядущие карантинные меры. По их мнению, проводить праздники в кругу самых близких людей – это лучшее, что можно вообще себе представить.