Глупые и наглые «звезды» должны ездить в метро

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Грунюшкин​ ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Правила дорожного движения нарушают многие. Сам грешен, чего скрывать. Пару раз в год получаю «письма счастья» за превышение. Но мне никогда не приходило в голову делать это демонстративно, кичиться этим. По-моему, это все равно, что кичиться тем, что ты ковыряешь в носу или не спускаешь воду в туалете. Но у многих наших небожителей, похоже, голова устроена иначе.

Возьмем свежепрославившуюся «звездульку» Настю Ивлееву, вознесшуюся на вершины инстаграммерского Олимпа и блогерской славы, когда снималась в выпусках безграмотной, хотя и развеселой, программы «Орел и решка». Эта красотка поделилась в соцсети восторгом: «Разогнала свою Ламбу до 343. Это было жестко». Ламбой она называет свой автомобиль Lamborghini. Карманник Кирпич из «Места встречи» рядом с этой «звездой» просто Сократ. «Да чтобы я себе срок с пола поднял?» - говорил он. Настя же при всей стране этот кошелек поднимает с восторженным воплем. Ну, вот такие у нас «селебрити». Других «звезд» у меня для вас нет.

Думаете, она идиотка? Может быть, отчасти вы и правы. Но в этом ее идиотском поведении кроется другое. Она плевать хотела на закон и на нас с вами. Она ЗВЕЗДА. Пусть и восемнадцатой величины. Она уверена, что законы не для нее, а для нас, убогих. У нее есть деньги, которые уберут с ее дороги нелепое препятствие в виде какого-то там закона. И она не одинока в презрении к закону, к нам, к нашим жизням. Их защищают дорогие крепкие иномарки с суперподушками безопасности, толстые кошельки, клановые правила, по которым члены клана от ответственности освобождаются, депутатские мандаты и прочие «крылья», возносящие их над толпой.

Они действительно НЕ ПОНИМАЮТ, что правила написаны для всех, потому что они «не все».

«Мне - как всем?» - ошарашено удивляется Ольга Бузова в известной рекламе. За 2019 год она насобирала 63 штрафа за превышение скорости и проезд на красный, большую часть из которых даже не соизволила оплатить. Какой еще закон? Фи.

Та же «Барби» Ивлеева насобирала 142 штрафа. Правда, эта хотя бы 120 из них оплатила.

Мажорка Мара Багдасарян была счастливой «владелицей» нескольких сотен штрафов.

На счету «узника совести» Михаила Ефремова 150 штрафов.

И ладно бы эти небожители просто причиняли нам беспокойство или проверяли теорию бессмертности «звезд» и спасительной толщины кошельков, «упираясь» в столбы и деревья. Но нет! Они убивают нас!

Михаил Ефремов спьяну убил человека. Эдвард Радзинский убил девушку, когда решил, что стоять в пробке не для «звезд» и решил объехать ее по встречке. Не захотел стоять в пробке с простыми смертными и вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков, в итоге погибли два врача. Вину за их гибель следствие возложило на них самих - нечего лезть под колеса вседержителей. Автомобиль с Марой Багдасарян попал в ДТП, где погибли трое. По результатам разбора написали, что за рулем был другой человек. Кланы своих не выдают.

Дело Ефремова показало, что ситуация, возможно, начала меняться, и «неприкосновенный» запросто может стать «неприкасаемым», т.е. отверженным. Но неужели для этого нужно, чтобы «неприкосновенный» убил «смертного»?

Нам нужно не наказание, нам нужна защита наших жизней! Прямая связь между наплевательским отношением к закону и последующим убийством налицо. Поэтому нужно ограничить возможность убивать до того, как это случится. Нужно законодательно определить разумный порог штрафов, после которого становится понятно, что человек не разово и неслучайно нарушил ПДД, а просто-напросто на них наплевал. И после достижения этого порога наказание должно увеличиваться кратно. Так кратно, чтобы даже «ефремовы», у которых, по их словам, «денег до…», икнули, доставая кошелек. Скажем, в сто раз. Небрежно швырнуть плебсу в лицо тысячную купюру легко. А швырнуть небрежно полмиллиона в день уже не удастся даже «куклам Барби», которые умудряются получать 5 штрафов в день.

А с какого-то момента должно наступать пожизненное лишение прав на вождение. Ну и, как вишенка на тортик для пофигистов, неоплата штрафов должна вызывать возбуждение не административного, а уголовного дела, вплоть до реальных сроков. Ну а севший за руль «пожизненный лишенец» должен сесть уже на нары безоговорочно и на серьезный срок.

Не можешь ездить по правилам - катайся в метро.

Общество должно иметь право защищаться от тех, кто решил, что имеет право на это общество наплевать.