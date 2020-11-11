Этот вездесущий Сорос

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 ноября 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: соцсети

Митингующие в центре Еревана разгромили офис Фонда открытого общества, принадлежащего американскому миллиардеру Джорджу Соросу, сообщают армянские СМИ. Протестующие разбили окна и двери, разбросали бумаги внутри офиса.

В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян — это продукт Сороса. По словам Алиева, распад Советского Союза «тоже начался с сепаратизма в Нагорном Карабахе». «Это стало спусковым крючком. Ведь многие забывают эти митинги, кто их организовывал, кто стоял за этим», — заявил Алиев.

По-видимому, когда ФСБ взялось за Сороса и его дела в России, то уже было поздно, так как он уже успел выпотрошить немало ключевых и стратегических научных и гуманитарных знаний через свои научные гранты. Это было мутное дело!... За кутарки шел мощный мониторинг нашего Отечества. Эти выпотрошенные знания до сих пор являются основанием политического и экономического влияния на Россию, в частности, информационно-манипулятивной базой оранжевых революций и переворотов.

По сути своей, это был мощный замаскированный научный и гуманитарный шпионаж. В дальнейшем это стало основанием предательского поведения крупнейших нуворишей России. Взгляните на то, как многие из них вывозят капиталы на Запад. Взгляните на то, как немалая часть российской власти и чиновничества аффилировалась с западной экономикой. Взгляните на то, как власть постепенно за границей готовит себе заранее отведенные экономические и политические позиции.

Сорос стал одной из составляющих технологического разрушения стратегических оснований нашего Отечества. Хотя и без этого имели иные факторы разложения России, но Сорос занял особое место в этом процессе.

Существует ли скрытое и замаскированное влияние Сороса сейчас в России? Конечно, существует. И ФСБ, по-видимому, сохраняет сейчас избирательную и противоречивую бдительность на этот счёт.