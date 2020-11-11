Суд над героем. В Уфе решается судьба мужчины, спасшего детей от насильника-маньяка

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11 ноября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Владимир Санкин в суде

Спасение людей иногда может стать нарушением закона и обернуться сломанной судьбой. Во всяком случае, так получилось с настоящим героем страны Владимиром Санкиным, который без раздумья помешал свершиться преступлению.

В начале этого года бывший зэк и маньяк Владимир Зайцев попытался изнасиловать двоих подростков. Он затащил их в свою квартиру и потребовал раздеться. Мальчики изо всех сил звали на помощь. С уголовником им справиться не удавалось. Один из детей, что был постарше, всё же сумел вырваться на улицу и позвать на помощь. Автомеханик Санкин в тот миг проходил мимо. Он сразу же вмешался в ситуацию и принялся спасать детей. Он вывел подростков из квартиры маньяка, а затем вступил в схватку с самим преступником. В результате он забил того до смерти. Педофил скончался от полученных ранений. Однако вместо заслуженных почестей и уважения Санкин получил домашний арест, и скоро вообще может отправиться на 15 лет в колонию строгого режима.

Большая часть россиян поддерживает спасителя детей. Человек действительно рисковал жизнью. Он, не раздумывая, бросился на помощь, даже не зная, с кем ему предстояло сразиться. У маньяка вполне мог оказаться пистолет или нож. Рискнув жизнью, Санкин справился с психопатом. Страха в нём не было. Дети вернулись к родителям в целости и сохранности. Но заветной благодарности Владимир так и не получил. Его поддерживают горожане и пользователи соцсетей. Россияне считают, что именно Санкин достоин награды «Героя страны» вместо того же Хабиба и призывают вышестоящих лиц к справедливости. Однако местные власти не спешат заступаться за спасителя и грозят ему долгим пребыванием в тюрьме. На Санкина завели уголовное дело. Он уже долгое время находится под вниманием силовиков. Родители детей отчего-то тоже не слишком выражают благодарность и даже не общаются с журналистами. Создаётся впечатление, что они осуждают Санкина и жалеют о спасении детей. Многие люди уже назвали этих родителей «неблагодарными и бездушными существами». Ведь только «неблагодарные и бездушные существа» могут позволить себе не воздать хвалу тому, кто действительно проявил героизм и сохранил жизнь их собственным детям.

Решать судьбу Владимира Санкина будут присяжные заседатели. Только от их единогласного решения зависит дальнейшая жизнь народного героя. Россияне всеми силами надеются, что правительство примет действительно достойное решение и освободит Владимира от всех наказаний. Санкин не заслуживает ни тюремного срока, ни даже мелкого штрафа. Он – настоящий герой, и в этом уже почти никто не сомневается. «В нашей стране проще умереть, чем защитить своих детей от маньяка», - яростно заявляют критики из рунета по поводу возможного заключения Санкина, «Пора бы нашей власти уже поступать по справедливости, а не покрывать насильников и убийц».