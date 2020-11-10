Зайгеррианцы – наследники былой империи. О загадочной расе работорговцев из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Зайгеррианцы – одна из весьма могущественных цивилизаций, присутствующая во вселенной «Звёздные войны». В своё время Джордж Лукас и его команда населили подконтрольный сеттинг тысячами различных видов. У многих рас прослеживалась тысячелетняя история. Но историю зайгеррианцев почему-то нам не рассказали с должными подробностями.

Известно только то, что зайгеррианцы позиционируют себя, как древний и могущественный народ, однако информации по поводу их былой державы в интернет-энциклопедиях практически нет. Они фигурируют в основном в сериале «Войны Клонов» от режиссёра Дэйва Филони. Внешне они немного напоминают эльфов, но на деле – это совсем не так. Если приглядеться к ним получше, то можно увидеть сходства с расой ом-рат или даже хаджитов из известной вселенной The Elder Scrolls. Согласно истории сеттинга «Звёздных войн», зайгеррианцы произошли от кошачьих, которые эволюционировали и создали свою цивилизацию.

Мужчины этой расы отличались от женщин небольшими костными шипами на лице. Женщины же таких шипов не имели, и больше напоминали обыденных фэнтезийных эльфиек. Вид отличался недюжинной физической силой. На момент событий сериала, зайгеррианцы уже не представляли собой столь могущественную культуру, коей они являлись в древности. Но в давние времена у них была огромная рабовладельческая империя с развитыми технологиями и сильной армией. Зайгеррианцы считались опытными завоевателями. О них знали ещё в незапамятные времена, возможно даже в эпоху Пиус Деа. Все окрестные народы эти остроухие работорговцы, как правило, порабощали. На их невольничьих рынках продавались сотни тысяч рабов. За счёт работорговли они разбогатели настолько, что могли позволить себе тягаться с Галактической республикой. Но республиканцы вовремя остановили их расширение. Орден Джедаев ликвидировал их империю и положил конец их рабовладельческой гильдии. За это зайгеррианцы стали ненавидеть всех представителей Республики.

Согласно хронике сериала, многие жители Зайгеррии желали войти в состав Конфедерации Независимых Систем для противостояния с Сенатом Республики. Именно об этом рассказывалось в трёх сериях, посвящённых борьбе джедаев с зайгеррианцами. На тот момент их общество возглавлялось могущественной, но при этом весьма ранимой королевой Миражж Скинтелл. Из-за своей нерешительности она так и не смогла сделать должный выбор и была убита графом Дуку. Её министры склонялись к присоединению к Альянсу Сепаратистов. В итоге, Миражж встала меж двух огней. С одной стороны её прижала Республика, с другой – ситхи из КНС. Закончилось всё весьма трагично. Как бы зайгеррианцы ни пытались восстановить былую империю, им это не удалось. Их планета была на какое-то время захвачена республиканцами. Все пособники Конфедерации подверглись уничтожению. Рабов из расы тогрута, которых зайгеррианцы заставляли работать, освободили джедаи при помощи флота адмирала Кобурна.

Как известно, раса Зайгеррии сохранилась и во времена Галактической империи. Но претендовать на былую славу она всё так же не могла. Империя разрешила зайгеррианцам работорговлю, но при этом тщательно контролировала все проводившиеся сделки. Шпионы следили за всеми и докладывали в высшие инстанции. Ни о какой независимости не шло и речи. Зайгеррия признавала могущество Палпатина и полностью подчинялась его воле.