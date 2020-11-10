Дедовщина и нервный срыв? Расследование армейских убийств под Воронежем продолжается

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Следователи по-прежнему стараются выяснить причину, по которой молодой солдат Антон Макаров безжалостно убил своих сослуживцев. Трагедия произошла в районе 5-6 утра на военном аэродроме «Балтимор» 9 ноября. По официальным данным, всё началось с того, как майор Ермолаев сделал бойцу замечание. Когда офицер отвернулся, у Макарова уже был пожарный топор. Он ударил майора в спину лезвием, а затем забрал у того оружие и боеприпасы. Затем он выстрелил в своего напарника, рядового Фирсова. На этом преступления Макарова не закончились. Он окончательно вышел из себя и взял в заложники Кокорцева, водителя дежурного офицера. Войдя в казарму, он пристрелил срочника Акталиева, а затем убил Кокорцева. После сего он скрылся из виду.

Известно то, что стрелок проживает в самом Воронеже. У него была очень тяжёлая судьба. Одноклассники в школе издевались над ним. Впрочем, поступив на полицейские курсы, у Макарова тоже начались проблемы в отношениях с людьми. Озлобленный Антон славился скверным характером, часто срывался и не контролировал себя. Положительно о нём отзывались, пожалуй, только родственники и соседи. В университете парня надолго запомнили, и даже опасались, что после расправы над сослуживцами, он придёт в свой бывший ВУЗ мстить своим товарищам за обиды. Сейчас Макаров уже задержан. На операцию по его поимке были задействованы бойцы Росгвардии, все полицейские силы и даже дроны-наблюдатели. На данный момент он под стражей. С Макаровым работают специалисты и пока что усердно бьются над выяснением обстоятельств.

Официальной версии о причинах произошедшего пока нет. Предварительно заявляется лишь, что Макаров был в состоянии нервного срыва. Правда в интернете всё чаще и чаще появляются новые версии, распространяемые местными аналитиками. Причинами срыва Макарова называют дедовщину в армии, плохие отношения с людьми на протяжении всей жизни и душевные травмы детства. Сторонники инцельского движения считают, что Антон мог пойти на такое из-за отсутствия любви женщин. Некоторые винят в доведении срочника до психического расстройства убитого майора Ермолаева. Люди советуют властям посерьёзнее взглянуть на проблему дедовщины, которую уже никак нельзя игнорировать.