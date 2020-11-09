В соцсетях критикуют ​ идею «дипломов по требованию»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Идея спецпредставителя президента по техноразвитию Дмитрия Пескова по поводу бессрочных дипломов практически не пришлась по нраву россиянам.

Более того, эту задумку жёстко осудили пользователи соцсетей и интернета. Песков на полном серьёзе предложил давать дипломы не навсегда, а с «некоторым заданным промежутком времени». Дмитрий уверен, что многие студенты, получившие специальные документы в руки, со временем забывают свои знания, полученные в ВУЗах. «Дипломы остаются», - заявил Песков, «Но они должны будут мигрировать в формат «по требованию», который показывает актуальное состояние знаний. Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь».

Дмитрий Песков

Но по мнению большинства россиян, бредово – это как раз-таки придумывать подобные идеи. На самом деле ситуация с трудоустройством в России и без того тяжела. Нередко бывают случаи, когда человек, окончивший ВУЗ на одни оценки «отлично» и получивший заветный диплом, по сути нигде не приживается и вынужден работать не по специальности долгие годы. «Придумывать какие-то махинации с «дипломами по требованию» явно глупо», - звучат слова наших соотечественников в интернете, «Гораздо лучше было бы реально помочь тем же самым дипломантам в поисках достойной работы, а не кормить обещаниями».