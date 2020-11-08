Ситуация с коронавирусом в Британии ухудшается​

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня в Великобритании далеко не лучшая коронавирусная ситуация. Заражённых выявляется с каждым днём минимум по 20000. Общее число заболевших уже достигает 1 174 778 человек. 2968, по официальной статистике Яндекса, успешно вылечились, хотя на деле оправившихся от инфекции может быть куда больше.

Между тем, смертность продолжает увеличиваться. Почти 50 000 человек не справились с осложнениями и умерли (48 978). В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Также очень страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Из коридоров для путешествий недавно исключили Данию. Всё из-за загадочного вопроса с мутировавшим коронавирусом у норок. Напомним, что из-за «уханьской пробирки» норок в Дании будут безжалостно уничтожать, тем самым навлекая недовольство всех защитников животных. Также те, кто прибывает из Дании в Англию должны проходить 14-дневный карантин и полностью изолироваться. Общее настроение людей по поводу второй волны – весьма неважное. Британцы уже устали от коронавирусной эпопеи, и больше всего им хочется быстрой победы над заразой. Но похоже, что до победы ещё далеко, и эти новогодние праздники, которые вот-вот настанут, британцам придётся провести на территории своих домов.