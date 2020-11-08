О невежестве россиян в вопросах профилактики коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно, в рамках своей научной программы, провел исследование коронавирусофобии и факторов, связанных с низким уровнем участия россиян в профилактике от коронавируса.

Был проведен экспресс-опрос.

Данные только обрабатываются, но уже сейчас можно сделать некоторые качественные выводы:

1. Коронавирусофобия постепенно снижается, в первую очередь, потому, что появилась немалая социальная страта россиян, которые переболели ковидом, в том числе, бессимптомно.

2. Второй причиной снижения коронавирусофобии является то, что немалая часть россиян стала свидетелями и наблюдателями за вышеприведенной стратой переболевших коронавирусом, в том числе бессимптомно.

3. Главным фактором снижения уровня к профилактическим мероприятиям от ковида является снижение общего уровня коронавирусофобии, на основании вышеприведенных причин: наблюдение за бессимптомниками, а также за теми, кто переболел и сильно не пострадал.

4. Более того, опрос показал, что немалая часть респондентов готова и имеет диспозицию переболеть коронавирусом и освободиться от ожиданий заражения.

5. Есть немалая часть респондентов, которые проявляют невежество в вопросах профилактики коронавируса на основании своей якобы эрудиции в вирусологии и эпидемиологии, а также своих аналитических способностей.

6. Есть небольшая доля респондентов, которые считают, что уже переболели коронавирусом, но об этом не знали.