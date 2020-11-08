«Ковидный год». ВОЗ призывает не расслабляться и готовиться к любому сценарию

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 ноября 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вот уже целый год коронавирус свирепствует на планете Земля. Почему именно год? Потому что, по многим данным, Covid-19 возник ещё в ноябре 2019 года. Поэтому он и называется, собственно говоря, не Covid-20, а именно с приставкой «19».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш назвал эту пандемию пятым всадником Апокалипсиса. Вспышка вируса на планете действительно сравнима с масштабным катастрофическим бедствием. Она уже давно напоминает испанский грипп, окутавший весь мир ближе к 20-м годам ХХ столетия. На Земле уже более 48 миллионов заражённых коронавирусом. Это поистине шокирующие данные. Вирус до сих пор не утихает и продолжает распространяться по планете. Точно неизвестно, сколько ещё времени человечеству предстоит бороться.

Антониу Гутерреш

В ВОЗ призывает все страны мира забыть пока про слово «расслабиться». Людям надлежит готовиться к любому сценарию. Но всё же прогнозы отнюдь не безнадёжные. Многие аналитики и эксперты считают, что вирус удастся победить, как только вакцина распространится по всему миру. Произойдёт это не раньше чем через год. Однако есть и более пессимистично настроенные люди, полагающие, что вирус пришёл навсегда, и нам предстоит жить с ним всё грядущее столетие. Год 2020-й и правда выдался очень тяжёлым для всей Земли. По масштабности происшествий, его можно сравнивать разве что с 1914-м, знаменитым 1917-м или 1939-м. Тогда в мире действительно бушевали такие беды, которые почти перевернули его наизнанку.

Происхождение Covid-19 и по сей день неизвестно. Вирус, убивший уже более 1.1 миллиона людей на планете, остаётся величайшей загадкой для всего человечества. Одни заявляют, что болезнь целиком и полностью естественного происхождения, и виновниками её распространения являются летучие мыши. Другие же (как минимум, половина всего света) выступают за теорию искусственного происхождения. В США обвиняют во всём китайское правительство, которое, вероятно, тестировало в Уханьской лаборатории какое-то секретное оружие, либо же занималось тайными экспериментами с опаснейшими формами жизни. Некоторые полагают, что вирус был создан и распространён пока ещё не выявленной террористической группой, рассчитывающей переделать весь мир под себя.