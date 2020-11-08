Джо Байден выиграл, но что же дальше?

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8 ноября 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден, по официальным данным, выиграл выборы.

Таким образом, он становится 46-м президентом Соединённых Штатов. Он получил все необходимые голоса 270 выборщиков в штате Пенсильвания. По данным CNN, благодаря 20 голосов выборщиков, общий суммарный подсчёт составил 273 (270 нужно для полной победы). Но официальное правительство США пока не стало озвучивать данные об «эпохальном марше» Байдена. Об этом пока что говорят только в СМИ. Несколько мировых лидеров уже поздравили главу демократов с победой на выборах и готовятся принять его в будущем, как нового американского президента.

Трамп же не собирается признавать победу Байдена. Действующий лидер США и его сторонники в полной уверенности, что голоса были сфальсифицированы, и особенную свою роль сыграла тактика «искусственного замедления». Неизвестно, что именно предпримет Дональд Трамп против своего оппонента в ближайшее время, но победа Байдена ему точно не по душе. С агрессией реагируют и все трамписты, для которых виктория лидера демократов - не что иное, как попытка разрушения Америки. По данным некоторых политологов, США грозит тяжёлый политический кризис. В американских соцсетях уже начинаются бурные дискуссии по поводу прошедших выборов.