«Хватит уже швыряться героями». Идея о даровании Нурмагомедову звания «Героя РФ» не пришлась по нраву многим

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 ноября 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Хабиб Нурмагомедов по праву стал достойным чемпионом UFC в лёгком весе и настоящим мастером смешанных боевых искусств. Он известен, как Чемпион России по боевому самбо, чемпион Европы по Панкратиону, а также славится многими другими поистине незаурядными «сверхспособностями». Для многих россиян он уже давно превратился в настоящую легенду. В профессиональных боях не потерпел ни единого поражения. «Хабиб – сила!» - скандируют в интернете поклонники Нурмагомедова. Но всё же идея о даровании этому человеку звания «Героя РФ» не пришлась по нраву большинству представителей власти, спортивного сообщества и видных деятелей страны.

Знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина не поддержала это решение и осудила. Она считает, что ни за одну спортивную победу звание «Героя России» давать не стоит. По сути, подобной награды достойны те, кто нашу родину защищал с автоматом в руках, кто сражался на поле боя с ордами врагов и грудью вставал впереди танковой армады. Вот как считает большинство самих россиян. Но спортивные победы явно не сравнятся с победами в настоящем сражении. «Это работа профессионала в своём деле», - заявляет по этому поводу Роднина, «Но ничего героического здесь нет. Награда – это для героев, а не для спортсменов». Роднину поддержал и коллега Хабиба, Александр Шлеменко, также известный мастер боя в смешанном стиле. «Это перебор», - сообщил Шлеменко журналистам, «Нурмагомедов выступает в коммерческом виде спорта. Но там не жертвуют собой ради других».

Ирина Роднина

В соцсетях идею тоже раскритиковали, причём очень жёстко. Многие были солидарны со словами комментатора Дмитрия Губерниева. «Не надо разбрасываться такими званиями», - заявляет Губерниев, «Есть же, например, звание героя Труда». Также не поддержали идею о присвоении «Героя» Нурмагомедову и другие его соратники из боевых искусств. С осуждением подобного решения выступил Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу. «Герой России? А за что?» - возмущается Цзю, «Заслуженный мастер спорта – это ещё понятно. Но Герой? … Я совсем этого не понимаю».