«Ни Бога в душе, ни раскаяния». Убивший человека в Волгограде Арсен Мелконян славился крайне скверным характером

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7 ноября 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Армянская община и волгоградские риэлторы просят не разжигать национальной ненависти из-за недавнего убийства в Волгограде, произошедшего из-за ссоры родителей.

Напомним, что суд арестовал убийцу Романа Гребенюка до 24 декабря этого года. Убийцу зовут – Арсен Мелконян, и он является представителем армянской диаспоры. За лишение жизни другого человека из-за конфликта в родительском чате, люди требуют для него высшей меры наказания. Но всё же вопросов национальности никто не касается. Многие армяне не только осуждают Арсена за содеянное, но и даже не признают его за представителя своей нации. В соцсетях армянской диаспоры Мелконяна называют «позором мужского пола» и «безбожным человеком». То, что сделал Мелконян и правда не поддаётся никакому здравому смыслу. Убить из-за простых грубых слов в чате – это действительно нонсенс. Достаточно было лишь спокойно и рассудительно поговорить с обидчиком, придя в итоге к компромиссу.

Роман Гребенюк

Как утверждают люди, контактировавшие с Арсеном, убийца Гребенюка отличался скверным и агрессивным характером. Более того, работая в риэлторском агентстве он слыл мошенником и «негодяем». У него было аж 18 доказанных эпизодов мошенничеством. При этом Арсен так и не получал заслуженное наказание. Мелконян чувствовал себя безнаказанным и всемогущим. Во время драки в Сбербанке он даже не надел маски, хотя за это полагается серьёзный штраф. Коллеги по риэлторству Арсена не любили, считали за «блатного», вечно избегающего наказания за грехи. Более того, Мелконян и сейчас ведёт себя крайне высокомерно. Он недоволен условиями под арестом и просится домой. Никакого раскаяния за свои преступления Арсен не испытывает.