Байден всё же побеждает

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6 ноября 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на тяжёлую коронавирусную обстановку, жители в США в последние дни не сидят дома, а продолжают активно участвовать в политической борьбе, вспыхнувшей между демократом Джо Байденом и его республиканским оппонентом, действующим президентом Дональдом Трампом. На сегодня известно, что Байден обошёл нынешнего главу государства 98% голосов в Пенсильвании. Глава демократов вырвался вперёд на целых 5596 голосов. 6 ноября оппонент Трампа уже превзошёл самого себя в Джорджии.

В общей сложности у Трампа имеется 214 голосов выборщиков. 264 – уже у Байдена. До полной победы остаётся всего ничего – 6 голосов, и тогда судьба Америки решится окончательно. Если победит Байден, скорее всего про спокойную жизнь в Штатах придётся забыть на долгие годы. Если останется Трамп, то очень велика вероятность возвращения в страну стабильности.

На улицах всё чаще и чаще вспыхивают потасовки между трампистами и сторонниками Байдена. Последователи Дональда Трампа всеми силами стараются защищать честь и имя своего кумира. Байден вероятно несправедливо обвиняет своего противника в диктатуре и сваливает на него ответственность за жертвы во время пандемии, при этом он совсем забывает про радикалов из «Black Lives Matter», которые всё лето устраивало в Америке сплошные провокации. Трамп в полной уверенности, что Байден попросту накручивает себе голоса. Он сообщил о манипуляциях с голосами в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Оба кандидата в президенты уверены в своей скорой победе. Трамп собирается довести дело до Верховного суда, так как по его словам, фальсификации уже начинают выявляться.

Адвокат и аналитик из Чикаго по имени Фёдор Козлов полагает, что борьба между сторонниками Трампа и Байдена продлится ещё несколько недель, и судьба будущего Соединённых Штатов решится не сразу. Все грядущие дни политическая борьба будет затрагивать почти каждый элемент американского общества. Обе сражающиеся фракции достаточно сильны и явно не собираются признавать друг друга.