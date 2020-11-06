Конец террористической империи? Хашим Тачи, бывший президент Косово, взят под стражу в Гааге

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 ноября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

5 ноября прошла новость об отставке президента непризнанной республики Косово, Хашима Тачи. Этот человек обвиняется в десятках различных преступлений, в кровавых убийствах, похищениях, пытках, геноциде и терроризме.

Напомним, что Тачи являлся не только главой так называемой республики (а на деле разросшегося террористического картеля), но и основателем «Армии Освобождения Косово», которую в 1999 году поддержали многие страны Европы и НАТО. На деле же косовские террористы албанского происхождения являлись военными преступниками, устроившими целую серию жестоких убийств среди невинных христиан региона. Они безжалостно расправлялись с мирными жителями, не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Но по неведомым причинам, НАТО и руководство США обвинило в геноциде именно сербов и выступили на стороне экстремистов.

Сейчас же времена стремительно изменились. 26 октября 2020 года судья предварительного производства утвердил обвинение в отношении Хашима Тачи и его ближайших сторонников. При правлении Тачи Косово превратилось не только в мафиозный центр Европы, но и в солидного поставщика человеческих материалов. Террористы, находящиеся у власти в регионе, активно сотрудничали и с исламистскими группировками. До октября этого года Тачи был уверен, что в Гааге его оправдают. Но не получилось. Сегодня прошла новость о том, что Хашим был взят под стражу Гаагским трибуналом. Уйти от обвинений и остаться «сухим» уже не выйдет, так как против террористического клана уже настроены даже видные деятели Европы. Ещё ранее, в прошлом году, президент Чехии осуждал поддержку криминальной империи Косово. Судя по всему, Тачи уже не увернуться от ответственности, и вероятно, ему грозит высшая мера наказания за чудовищные преступления и руководство преступной организацией.