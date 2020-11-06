Фильм «Тобол»: плюсы и минусы​

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 ноября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Кадр из фильма «Тобол»

«Дважды в одну реку войти нельзя!» - гласит народная мудрость. Относительно воды – это верно, она уже утекла. Но в ту обстановку, по которой протекала вода, можно входить и не один раз. Так и относительно истории. Не повторить тех людей и событий, которые происходили много веков назад, но воссоздать обстановку, похожую на ту, с той или иной достоверностью, можно. Это подтвердил и исторический фильм «Тобол», который только что прошёл на 1-м канале ТВ.

У каждого современного человека образ его предков складывается при изучении истории, прочтении художественных книг, просмотра исторических фильмов. И образы таких исторических личностей как Пётр Великий, Екатерина 1, князь Меньшиков, губернатор Тобольска и других, уже давно сложились у нашего поколения, тем более, удивил их показ, хотя и известными артистами, в ином, непривычном виде. Но личности одно, а народ другое. Мне кажется, что основная идея этого исторического фильма не показ всем известных исторических личностей, а патриотическая сущность русского человека к своему Отечеству. С этим режиссёр фильма Игорь Зайцев справился отлично.

И, наверное, до этого фильма мало кто знал, что ископаемое золото на обширных просторах России было обнаружено только при Петре 1. Поиски его - только один из эпизодов, отражённых в фильме «Тобол». Фильм, который я начинал смотреть с опаской, потому что нынешние исторические фильмы грешат переносом в историю недостатков, присущих современному обществу (взяточничество, казнокрадство, протекции, подлость, измена…), присутствует это и в «Тоболе», но всё это сглаживается общим фоном. Конечно, звёздный состав актёров не создаёт правдивости образов наших предков, потому что на них лежит отблеск прошлых ролей, связанных с настоящей жизнью. И конечно, в роли Петра 1 Дмитрий Дюжев никак не укладывается в моём представлении, как и Гагарин в исполнении Евгения Дьякова.

Да, события далёких лет вкладываются в рамки исторических фактов, дошедших до наших дней, а вот с характерами и поведениями людей сложнее.

Но не будим судить актёров жёстко, сыграли, как смогли, они люди нашего времени и, как говорят, - Выше головы не прыгнешь!

Спасибо режиссёру и всему актёрскому коллективу, подарившим приятное кино, среди надоевших детективов и подлых драм!