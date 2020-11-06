Более 200 миллионов представителей населения Индии – это бывшие «неприкасаемые»

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6 ноября 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Индия – огромная межнациональная страна, в которой обитает множество представителей разных племён и народов, в основном индоиранского происхождения. Но общество её состоит ещё и из четырёх разных каст (варн), которые сохранились там с древнейших времён. Так называемые «неприкасаемые», по официальной статистике, составляют 17 процентов населения всей Индии. То есть, их там более 200 миллионов человек.

До сих пор, по сути, им запрещено хоть как-то осквернять членов других варн. Проживают они нередко в специальных секторах, в основном изобилующих трущобами. Им воспрещалось долгие века принимать участие во всех индуистских ритуалах, пусть сами они и исповедовали схожую веру.

Считается, что «неприкасаемые» – это потомки дравидийцев и доведийского населения страны, которые были завоёваны ариями. Арии не включили их в своё сообщество и вообще не признали за людей. Вплоть до 1930 годов «неприкасаемые» не считались за представителей человеческого рода. Они были недостойными любой профессии и в основном занимались мусоросбором. Но уже в 1930-х годах началась борьба за независимость этой «подкасты». Первым, кто заявил о невозможности существования «нелюдей» и приравнял неприкасаемых ко всем остальным, был Махатма Ганди. Он назвал их хариджанами или людьми Бога. В дальнейшем неприкасаемые получили новое название, такое как далиты. Это наименование им дал один из виднейших индийских юристов Бхимрао Амбедкар. Многие уже не желали никаких дискриминаций, особенно после всплеска нацизма в Европе.

По правде, в нынешние времена, «неприкасаемых» и «подкаст» уже не существует. Индия стремительно превращается в самое обычное земное государство, хоть некоторые древние устои там ещё остаются. Те, кто сейчас называет себя хариджанами или далитами, по сути, являются обыкновенными индийскими гражданами. Просто прошлое у них крайне суровое. В 1997-2002 годах в Индии правил первый президент, родственники которого были хариджанами. Это был не кто иной, как Кочерил Нараян, один из известных политиков страны. Сами далитские политические партии появились ещё в конце 1990-х годов, когда понятие «неприкасаемого» уже давно было запрещено по Конституции. Но многие представители бывших «высших» каст всё равно продолжали считать их за отдельный вид. Из-за этого случались ожесточённые столкновения, приводившие даже к убийствам.

Сейчас вопросами о дискриминации «неприкасаемых» занимаются полицейские и юридические структуры Индии. Закон о предупреждении злодеяний, принятый в 1995 году, не позволяет совершаться притеснениям в адрес бывших хариджан. Но всё же никто не отменял локальные группировки и криминальные структуры, в которых всё ещё распространены устои древности. Люди из этих преступных систем нередко готовы нарушить действующее законодательство в любую минуту.