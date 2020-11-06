Зачем мужчина имитировал распятие Христа на Лубянской площади

Молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие.
Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вскоре акционист был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции. Правоохранители выясняют мотивы задержанного.
Самое главное не озвучивать имя и фамилию этого человека в СМИ. То есть, не удовлетворять мотивам, связанным с комплексом Герострата - получения ценности славы, известности, популярности, признания любой ценой! Вот такая должна быть профилактика.
Иначе получится так, как было с прибитыми яйцами Павленского, которые стали известнее и популярнее пасхальных яиц.
Гигантская армия хайпо-лайко-фейковой молодежи имеет этот комплекс Герострата. Потенциал России на этот счёт гигантский!
Главное, чтобы Россия не подошла к такому рубежу, когда акционистов будет много, как в психушке. Это нехороший симптом, который имеет вероятность превратиться в синдром.