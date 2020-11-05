Скакоане – главные союзники КНС. Об одной очень интересной расе из вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 ноября 2020, 23:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Скакоане – одна из самых удивительных и необычных рас из вселенной Джорджа Лукаса. Именно они являлись руководителями Техносоюза, организации технологов и учёных, присягнувших Конфедерации Независимых Систем. В приквельной трилогии представители этой расы появлялись лишь в лице эмира Уота Тамбора, состоявшего в Совете Сепаратистов. В сериале «Войны Клонов» роль скакоан была значительно увеличена в 7-м сезоне. Там они представляли собой отъявленных «нацистов», ставящих безжалостные эксперименты над живыми существами. При этом сами скакоане Техносоюза объявляли о нейтральной позиции по отношению к Войнам Клонов, хотя нейтральностью там и не пахло. Дуку, можно сказать, купил Техносоюз «со всеми потрохами» и заставил служить Тёмной стороне.

Выглядят эти сущности, как гуманоидные полумеханизмы, облачённые в специальные барокостюмы. Из всего тела видна лишь зеленоватая амфибиобразная голова. Глаза плотно закрыты окулярами. Всё из-за того, что на родной планете скакоан (Скако) и на всех окрестных мирах, подчинённых Техносоюзу, преобладало крайне высокое давление. Барокостюмы были созданы скакоанами для пребывания на планетах с более низким давлением. Дышали эти существа метаном и не переносили кислород. Средняя продолжительность их жизни составляла примерно 110 лет. Несмотря на то, что многим они казались бездушными роботами, на деле это было совершенно не так. Скакоане – вполне живые существа, обладающие определённым набором эмоций и вполне человеческих черт характера. Правда есть у них и недостаток, пожалуй самый главный, зовущийся ксенофобией. Они терпеть не могли представителей других цивилизаций и всегда вели себя с ними слишком высокомерно.

Скакоане – выдающиеся учёные и технологи. При этом эти существа крайне религиозны, и все свои машинные изделия они благословляют с помощью особых мантр. Жрецы в их обществе считаются неприкосновенными. У скакоан есть даже аналог Библии, священная книга под названием Булмид. Управление скакоанским обществом осуществлялось как раз с помощью священнослужителей. Уот Тамбор был главой (старшиной) Техносоюза, но духовным лидером являлся Клонгор, тот, кто общался с самими Богами. Боги у скакоан не представляли собой мифических сверхъестественных созданий из иномирья, а жили, можно сказать, вместе с ними. Клонгор и Уот Тамбор даже лично общались с ними. Верховным божеством скакоан считался Суирбли, Властитель Бытия. Попасть к нему можно было только через таинственные врата Гротессиант. Суирбли обычно появлялся вместе со своими четырьмя полубогами – Провидцами Циклопов. Пройти в эти врата мог только Избранный Суирбли. Таким вот избранником стал эмир Уот Тамбор, которого Боги предупредили о скорой смерти на Мустафаре от рук Дарта Вейдера.

Скакоане являлись очень древней цивилизацией, которая всегда держалась обособленно. Они были известны ещё во времена Первых Альсаканских войн, случившихся за 16 000 лет до событий трилогии. Многие из них и вовсе предпочитали не вступать в контакт с Республикой. Планета Скако и окрестные миры этой расы сохранялись на протяжении долгих тысячелетий. Лишь к недавнему времени скакоане стали частью галактического сообщества и получили членство в Сенате. Однако после провозглашения КНС графом Дуку, Техносоюз, контролируемый этой таинственной расой, сразу же перешёл под шефство Сепаратистов. После поражения Конфедерации и провозглашения Империи, скакоане стали изгоями. Техносоюз, поставлявший космические корабли и дроидов графу Дуку, был полностью разгромлен. Империя предпочла не уничтожать мир скакоан, хотя некоторые из военачальников этого желали. Ведь скакоане испытывали крайнюю неприязнь почти ко всем цивилизациям в галактике.

По хроникам Старого Канона говорится, что общество Скако пережило даже вторжение Юужань-вонгов. Впоследствии, представители этой расы всё же приняли решение присоединиться к установившейся Империи Дарта Крейта, но это уже совсем другая история. Скакоан практически нигде не терпели. Их уважали разве что за крайне выдающиеся способности в инженерии и роботостроительстве. Больше их любить было не за что. Что до их загадочных Богов, то никто так и не понял, что это были за сущности, и что именно находилось по ту сторону Врат Гротессиант. Это так и осталось одной из самых величайших загадок за всю историю вселенной «Звёздных войн».